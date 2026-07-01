Haaland: Mislim da će ovo zauvijek promijeniti Norvešku, potpuna ludnica

Izjave nakon utakmice šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva u kojoj je Norveška s 2-1 pobijedila Obalu Bjelokosti u Dallasu i plasirala se u osminu finala u kojoj će igrati protiv Brazila.

Erling Haaland, strijelac pobjedničkog pogotka za Norvešku:

"Ovo je ludilo. Dvadeset osam godina je prošlo (od posljednjeg plasmana Norveške u osminu finala). Ogromno je, ludo je. Sjajno je vidjeti da to toliko znači cijeloj Norveškoj. Mislim da će ovo zauvijek promijeniti Norvešku. Osjećam neku vrstu jedinstva. Dirljivo je to vidjeti. Igrati protiv Brazila u osmini finala je potpuno ludo, tako da jednostavno moramo biti sretni i reći da je ovo putovanje, jednostavno je potpuno ludo."

Izbornik reprezentacije Obale Bjelokosti Emerse Fae:

"Teško je izgubiti u posljednjih nekoliko minuta. Borili smo se od prve do posljednje minute i stoga je teško o tome pričati. Moramo pustiti da se stvari malo smire. Mnogo smo naučili, mnogim igračima je to bilo prvo Svjetsko prvenstvo i možda im je nedostajalo zrelosti."