UŽIVO Amerikanci za sada potpuno nadigrani: Belgija zasluženo vodi

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Trump se oglasio oko kontroverznog poteza FIFA-e: 'Odluka je briljantna, ali nisam rekao da to naprave'

"Sve što sam napravio je to da sam zatražio pregled jer smatram kako uopće nije bilo prekršaja. Vidio sam akciju, to nije bio prekršaj. Dogodilo se da dvojica igrača trče u punoj brzini te su se sudarili"