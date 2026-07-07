UŽIVO Amerikanci za sada potpuno nadigrani: Belgija zasluženo vodi

Pauza za vodu
Dva puta je susret prekinut jer su igrači Belgije ostali ležati na terenu, agresibno igraju Amerikanci
Pkušao je sada i Trossard iz daljine, ali bezopasno
De Ketelaere je sada poslao centaršut na pet metara prema Onani koji ne uspijeva zaprijetiti
Raskin je išćeprkao loptu u gužvi u kaznenom prostoru SAD-a i poslao ju na pet metara za De Ketelaere koji ju gura u nečuvanu mrežu
Tielemans je dobio povratnu loptu na rubu peterca, ali nije ju dobro zahvatio
Pucao je glavom nakon kornera De Keteleare, ali lovi i to Freese
Pucao je Castagne na samom početku, ali brani to Freese
Počela je utakmica!
Mauricio Pochettino na teren je postao sve najbolje što ima, uključujući i "suspendiranog Baloguna".
Rudy Garcia zato je iznenadio ostavivši na klupi Kevina De Bruynea i Jeremyja Dokua, uz golmana Courtoisa dvije najveće zvijezde Belgije. Uoči prvenstva govorilo se kako ambicije Crvenih Vragova ovise o toj dvojici igrača pa je svakako iznenađenje što nijednog nema na terenu od prve minute u utakmici nokaut-faze.
SAD: Freese - Freeman, Ream, Richards, Robinson - Tillman, Adams - Dest, McKennie, Pulisic - Balogun
BELGIJA: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Onana, Tielemans - Lukebakio, Raskin, Trossard - De Ketalaere
U HRT-ovoj emisiji 'Americana', vrlo kritičan po pitanju situacije koja je nastala oko Folarina Baloguna bio je bivši hrvatski nogometaš Vedran Ješe.
- Ovo je doista žalosno. Nogomet bi trebao biti čist, ona najljepša igra na svijetu zbog koje se kao dijete veseliš svakom golu. Međutim, gdje se uključi politika, to nije dobro. Ovdje se uključila politika, i to predsjednik države, kako bi utjecao na jednu sumanutu odluku, dosad nezabilježenu. To baca sumnju na regularnost natjecanja, a to nikako nije dobro - rekao je.
Glavni sudac ovog susreta bit će Adham Mohammad iz Jordana
Nogometna reprezentacija SAD-a, posljednjeg domaćina koji je preživio na Svjetskom prvenstvu, želi ispisati povijest na ovom Mundijalu. Slavljem protiv Belgije ostvarili bi svoj najbolji plasman na svjetskim smotrama dosad.
Šteta je zato što je utakmicu uvelike zasjenio skandal koji je nastao kada je FIFA odlučila suspendirata kaznu njihovog napadača Folarina Baloguna koji je zaradio crveni karton u šesnaestini finala protiv Bosne i Hercegovine. Zato bi trebao propustiti ovu utakmicu, ali FIFA-inim dekretom ipak će biti na raspolaganju Mauriciju Pochettinu.
SAD je tako dobio neočekivanu pomoć uoči utakmice protiv Belgije koja jest opasna, ali ipak nije na razini na kojoj je bila prije nekoliko godina. Dojam je kako su odnosi snaga prije utakmice u potpunosti izjednačeni, ponajviše zbog odlične igre koju su Amerikanci do sada prezentirali.
Fizičkom nadmoći do sada su mljeli protivnike, a tek treba vidjeti može li im Belgija odgovoriti u tom pogledu.
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