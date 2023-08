Dinamu smo 1984. na Maksimiru pustili utakmicu da ne ispadne iz lige. I Torcida je navijala za plave

Borilački sport

Što je Usik rekao protivniku nakon nokauta? Utjeha u novcu. Poznato koliko su u milijunima zaradili

"Ništa strašno. To je boks. Ne bavimo se baletom. Ne bavimo se plesom. Danijele, mlad si. Možeš ti to. Možeš loviti snove. Opusti se čovječe, to je boks, čvrst sport", rekao je Oleksandr Usik vidno uzrujanom Danielu Duboisu. Ukoliko mu te riječi ne znače previše, možda će pomoći 1.84 milijuna eura koliko je zaradio, prema navodima britanskih medija