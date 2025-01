Dinamu propada povratak Luke Ivanušeca? Na ovo nikako nisu računali, evo gdje je problem

Dinamo čeka povratak Marka Roga. Sve je dogovoreno, pisali smo već o detaljima toga posla s talijanskim Cagliarijem. Plavi će u svoje redove dobiti povratnika, nekadašnji hrvatski reprezentativac na Maksimiru će ostati najmanje do kraja sezone. Na ljeto će se svakako s Talijanima pregovarati o mogućnosti otkupa njegova ugovora.

Hrvatski prvak tako je dobio i treće pojačanje, iako je Rog za Dinamo igrao u cijeloj kalendarskoj 2024. godini. Prije godinu dana s Cagliarijem je dogovorena posudba do kraja prošle godine, a ona je sad za šest mjeseci produljena s nešto drugačijim parametrima koji su sada dogovoreni. No, što će biti s napadačem?

Nakon dolazaka stopera Galešića, beka ili zadnjeg veznog Franjića te nešto ofenzivnijeg veznjaka Roga, sada se u plavim odajama bacaju u potragu za "devetkom". Treba Dinamu napadač kao suho zlato, mora se netko priključiti Petkoviću i Kulenoviću u lovu na golove.

Germanijak piše da je i dalje aktivan dolazak nekadašnjeg igrača Istre, alžirskog napadača Monsefa Bakrara. Igrač je to koji je svojedobno već bio i uslikan u Dinamovu dresu, no od posla se odustalo pa ga je Istra prodala u New York City. Sada su Amerikanci odbili prvu ponudu od dva milijuna eura odštete za njega, a s Maksimira će "preko bare" otići nova ponuda.

Upitno je i što će biti s Lukom Ivanušecom. Sada se taj predmet poprilično otegnuo, a Nizozemci ga Dinamu ne mogu posuditi jer su već drugim klubovima posudili šest igrača do kraja sezone. FIFA-pravila su jasna, preko tog broja niti jedan klub ne smije ići. Dakle, u Dinamo sada Ivanušec može jedino doći ako raskine ugovor s Feyenoordom. Postoji i mogućnost da Feyenoord nekog svog igrača povuče s neke druge posudbe pa da se tako otvori prostor za Ivanušeca u "kvoti 6" no treba vidjeti kako će se sve rasplesti.