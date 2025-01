Čeka se nova velika objava s Maksimira, Dinamo u noći zaključio posao s Talijanima

Ovoga bi petka trebalo osvanuti treće ovogodišnje "here we go" kad se radi o ulaznim transferima u Dinamu. Citirali smo sada Fabrizija Romana koji bi ustvrdio taj svoj čuveni poklič svaki puta kada je siguran da će se transfer kojeg je prethodno najavio i dogoditi.

Najavljen je u Dinamu bio i posao s Markom Rogom. Najskuplji je to igrač HNL-a, Dinamo je svojedobno za njega RNK Splitu platio čitavo bogatstvo, a onda ga još unosnije prodao u inozemstvo. Vratio se 29-godišnji veznjak prije godinu dana, a nakon isteka posudbe nije bilo jasno gdje će igrati u nastavku ove sezone.

Dugo su na Maksimiru pregovarali s njegovim Cagliarijem. Otkup ugovora, nova posudba, bilo je tu sinje more kombinacija, a na kraju se iznašla ona dobitna. Dakle, nekadašnji (možda i budući) hrvatski reprezentativac ostaje u Dinamu do ljeta 2025., a onda će se razgovarati o opcijama za nastavak karijere. Treba reći da će pola ugovora o posudbi financijski pokriti Dinamo, a pola Cagliari, čiji je Rog i službeno igrač po ugovoru koji vrijedi do lipnja 2026. godine.

Rog bi se tako već danas trebao priključiti Dinamu na pripremama u Beleku. Kratko je trenirao s Cagiiarijem, sigurno je fizički dobro spreman, a jasno da mu sada neće biti teško pohvatati konce igre plavih. U prvom dijelu sezone bio je itekako iskoristiv u veznom redu, krpao je i mjesto "šestice" uslijed teških problema s Ademijem, Mišićem i Sučićem. Čeka se još samo objava s Maksimira da je Rog opet "plavi"...

