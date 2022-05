Dinamo već dugo nije imao rasprodano stadionsko ruglo

Po 23. put otkako je naše nogometne lige Dinamo će proslaviti naslov prvaka, kapetan Arijan Ademi ponovno će podignuti taj trofej i bit će sladak kao rijetko kada.

Prvo, jer je izboren u jako neizvjesnom prvenstvu, u kojem su Dinamo, Hajduk, Osijek i Rijeka dugo vodili ravnopravnu borbu, a na kraju je zagrebačka momčad kolo prije kraja osigurala naslov prvaka.

Potpuno zasluženo, iako nije bilo tako uvjerljivo kao u prijašnjim sezona. No, slatko je i zato što će taj naslov prvaka proslaviti velikim derbijem protiv, ispostavilo se, ipak najvećeg suparnika u ovoj sezoni, nakon deset godina Hajduk se popeo do drugog mjesta i to nam jamči pravu utakmicu i danas, tim prije jer Dinamo u ovoj sezoni s bijelima ima dva poraza i jedan remi, plavi Hajduku nisu zabili niti jedan pogodak.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL 17.06.2019., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 29. kolo, GNK Dinamo - NK Slaven Belupo. Photo: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

I ono, u ovom trenutku najvažnije, ulaznice za današnji veliki derbi rasprodane su, u Maksimiru bi trebalo biti oko 20.000 gledatelja i navijača.

Dugo, dugo se za domaću utakmicu plavih nije tražila ulaznica više. I nek se nose oni koji odlučuju o stadionu, to maksimirsko ruglo koje se raspada bilo bi još punije da ne moramo gledati sablasno praznu neupotrebljivu istočnu tribinu.

Lijepo je što će i južna tribina biti dobro popunjena, navodno je do danas prodano više od 1500 ulaznica navijačima Hajduka. Ma, bit će to spektakl uz sjajan program koji je priredio Dinamo.