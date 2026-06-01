Poznato koje će brojeve na dresovima nositi hrvatski reprezentativci na svjetskom prvenstvu

Rok za prijavu konačnog popisa nogometnih reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku bio je 1. lipnja. Hrvatski nogometni savez objavio je da je team menadžerica hrvatske reprezentacije Iva Olivari poslala Fifi konačni odabir izbornika Zlatka Dalića, identičan onome koji je objavio na press konferenciji za medije 20. svibnja, što se i očekivalo.
Također, poznati su brojevi dresova koje će hrvatski reprezentativci nositi na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u:
1 Dominik Livaković
2 Josip Stanišić
3 Marin Pongračić
4 Joško Gvardiol
5 Duje Ćaleta-Car
6 Josip Šutalo
7 Nikola Moro
8 Mateo Kovačić
9 Andrej Kramarić
10 Luka Modrić
11 Ante Budimir
12 Ivor Pandur
13 Nikola Vlašić
14 Ivan Perišić
15 Mario Pašalić
16 Martin Baturina
17 Petar Sučić
18 Kristijan Jakić
19 Toni Fruk
20 Igor Matanović
21 Luka Sučić
22 Luka Vušković
23 Dominik Kotarski
24 Marco Pašalić
25 Martin Erlić
26 Petar Musa
Slaba nam je konkurencija, ali da je veća, ili da idu samo 23 igrača, nogometaši s brojevima 13, 20 a i 19 ne bi trebali biti na popisu.