Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KONAČNI ODABIR

Poznato koje će brojeve na dresovima nositi hrvatski reprezentativci na svjetskom prvenstvu

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.06.2026.
u 22:25

Hrvatski nogometni savez objavio je da je team menadžerica hrvatske reprezentacije Iva Olivari poslala Fifi konačni odabir izbornika Zlatka Dalića, identičan onome koji je objavio na press konferenciji za medije 20. svibnja, što se i očekivalo

Rok za prijavu konačnog popisa nogometnih reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku bio je 1. lipnja. Hrvatski nogometni savez objavio je da je team menadžerica hrvatske reprezentacije Iva Olivari poslala Fifi konačni odabir izbornika Zlatka Dalića, identičan onome koji je objavio na press konferenciji za medije 20. svibnja, što se i očekivalo.

Također, poznati su brojevi dresova koje će hrvatski reprezentativci nositi na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u:

1 Dominik Livaković
2 Josip Stanišić
3 Marin Pongračić
4 Joško Gvardiol
5 Duje Ćaleta-Car
6 Josip Šutalo
7 Nikola Moro
8 Mateo Kovačić
9 Andrej Kramarić
10 Luka Modrić
11 Ante Budimir
12 Ivor Pandur
13 Nikola Vlašić
14 Ivan Perišić
15 Mario Pašalić
16 Martin Baturina
17 Petar Sučić
18 Kristijan Jakić
19 Toni Fruk
20 Igor Matanović
21 Luka Sučić
22 Luka Vušković
23 Dominik Kotarski
24 Marco Pašalić
25 Martin Erlić
26 Petar Musa
Ključne riječi
HNS Zlatko Dalić hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Komentara 1

Pogledaj Sve
BP
Besposlen pop
22:37 01.06.2026.

Slaba nam je konkurencija, ali da je veća, ili da idu samo 23 igrača, nogometaši s brojevima 13, 20 a i 19 ne bi trebali biti na popisu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kramarić Modrić Perišić
2
Proputovat će više od 2700 kilometara

Vatrene u SAD-u čeka pakao! Ovo će biti noćna mora za Hrvatsku

Najveći problem za Hrvatsku neće biti pojedinačno putovanje, već kumulativni učinak stalnih letova i promjena. Vremena za potpuni oporavak i adaptaciju između utakmica bit će vrlo malo. Upravo će sposobnost stručnog stožera da implementira sve dostupne protokole – od prilagodbe intenziteta treninga, preko nutricionističkih planova do upravljanja snom – biti presudna. Mentalitet igrača također igra ogromnu ulogu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!