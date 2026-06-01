Poznato koje će brojeve na dresovima nositi hrvatski reprezentativci na svjetskom prvenstvu

Rok za prijavu konačnog popisa nogometnih reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku bio je 1. lipnja. Hrvatski nogometni savez objavio je da je team menadžerica hrvatske reprezentacije Iva Olivari poslala Fifi konačni odabir izbornika Zlatka Dalića, identičan onome koji je objavio na press konferenciji za medije 20. svibnja, što se i očekivalo.

Također, poznati su brojevi dresova koje će hrvatski reprezentativci nositi na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u:

1 Dominik Livaković

2 Josip Stanišić

3 Marin Pongračić

4 Joško Gvardiol

5 Duje Ćaleta-Car

6 Josip Šutalo

7 Nikola Moro

8 Mateo Kovačić

9 Andrej Kramarić

10 Luka Modrić

11 Ante Budimir

12 Ivor Pandur

13 Nikola Vlašić

14 Ivan Perišić

15 Mario Pašalić

16 Martin Baturina

17 Petar Sučić

18 Kristijan Jakić

19 Toni Fruk

20 Igor Matanović

21 Luka Sučić

22 Luka Vušković

23 Dominik Kotarski

24 Marco Pašalić

25 Martin Erlić

26 Petar Musa

📜 This is #Croatia!



Our final 2026 @FIFAWorldCup squad confirmed! 🇭🇷☑️ #HrabarBroj #Family #WorldCup #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/T6MaMod0vq — HNS (@HNS_CFF) June 1, 2026