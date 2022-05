Ante Čačić uoči derbija: Za Petkovića je bolje da sad nije u reprezentaciji

Dinamo je prvak i kao takav dočekuje Hajduk u posljednjem kolu ove sezone naše lige. Krasna utakmica za kraj još jedne izuzetno uspješne plave sezone, jer Dinamo je opet bio odličanu Europi, a ostvario je i glavni cilj osvojivši prvo mjesto u ligi.

Hajduk imao sjajnu sezonu

– Pred nama je zadnje kolo, utakmica protiv našeg vječnog rivala. Veliki je to derbi bez obzira na to što je prvenstvo riješeno. Bit će to utakmica natjecateljskog karaktera, dolazi nam Hajduk koji se dignuo, odradio odličnu sezonu, a još ima finale Kupa. Oni će željeti ostati u dobrom raspoloženju, a mi ćemo učiniti sve da pobijedimo pred svojim navijačima koji će doći u velikom broju. Naša je obveza pred sjajnim dekorom proslaviti titulu na najbolji način i prvi put pobijediti Hajduk ove sezone. Ponavljam, za nas je ovo natjecateljska utakmica, želimo biti na visokoj razini. Vidite kakva se euforija napravila oko nogometa, neizvjesnost se prelomila u pretposljednjem kolu. Ne sjećam se kada je ovdje zadnji put bio takav dekor. Zahvaljujem našim navijačima koji su bili uz nas cijelu sezonu, a pogotovu sad u završnici, ovo je i njihov naslov prvaka. Ne smijem ni reći pred koliko smo gledatelja prije 10 godina slavili naslov – kazao je trener Dinama Ante Čačić.

Baš zato što Hajduk još ima finale Kupa u četvrtak, upitno je u kakvom će sastavu Splićani igrati, hoće li Dambrauskas nekoga čuvati za finale s Rijekom na Poljudu.

– Trener je taj koji drži momčad na okupu i najbolje osjeća svoje igrače, a bude li malo više razmišljao o finalu Kupa, odmarat će neke od njih. Ali ne vidim razloga za neki veći odmor, do finala imaju dovoljno vremena za oporavak. Ne znam kakva je situacija kod njihovih igrača, ali mislim da će u Zagreb doći s najboljom postavom. Vjerujem da će učiniti sve da nam barem naprave nelagodu u toj utakmici. I oni imaju obvezu, imaju puno navijača u Zagrebu, sezona im je bila sjajna.

Dinamo još uvijek službeno nema trajno trenersko rješenje za novu sezonu, a Čačić i dalje stoji pri svojim riječima.

– Nikad nisam rekao da ću ostati trener Dinama i nakon ove sezone, samo da ne idem u trenersku mirovinu. Moj ugovor završava poslije susreta s Hajdukom, sve ostalo vidjet ćemo u danima nakon toga.

Zlatko Dalić pozvao je u reprezentaciju Josipa Šutala, ali Bruno Petković nije dobio ni pretpoziv.

Petković će na SP

– Bio sam izbornik, stoga se u Dalićev izbor ne bih previše petljao. Međutim držim da izbornik, kad zove igrače, zna što čini, imam puno povjerenja u njegov odabir. Drago mi je što je Josip Šutalo na toj listi, pokazao je da se na njega može računati. A Petkovića izbornik sigurno nije otpisao, no sada nije pozvan. Mislim da je to bolje za njega, iza sebe ima lošu ili relativno lošu sezonu. Nije imao dovoljno odmora pa će mu ovo dobro doći, ima priliku odmoriti se i spreman dočekati pripreme. Riječ je o klasnom igraču kakvih nema. On će na kraju završiti na Mundijalu, siguran sam u to – zaključio je Čačić.