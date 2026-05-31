Od sutra kreće zabrana! Zbog ovoga možete biti kažnjeni 'paprenim' iznosima

Od sutra vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom diljem Hrvatske. Ova mjera uvedena je radi sprječavanja požara tijekom ljetnih mjeseci, kada su vremenski uvjeti posebno pogodni za njihovo izbijanje i širenje. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, šumskog raslinja, papira, smeća, kao i korištenje improviziranih roštilja, logorskih vatri i sličnih izvora otvorenog plamena na svim otvorenim prostorima. Iznimke su moguće samo uz prethodno odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe, uz uvjet organiziranja vatrogasnog dežurstva i poduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara .

Pet slučajeva paljenja vatre na otvorenom prostoru, koja je izmaknula nadzoru ili osobe nisu posjedovale odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe za paljenje, zabilježeno je jučer u Istri pa je Policijska uprava istarska podsjetila građane da je za svako loženje vatre na otvorenom prostoru inače potrebno pribaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe te da je od sutra pa do 31. listopada na području Istarske županije zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom te u tom razdoblju neće izdavati odobrenja za loženje vatre na otvorenom.

Ranije ovaj tjedan i iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb su javili da je na području Zagreba proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru. Zagrebački vatrogasci su rekli, pak, da se može u iznimnim slučajevima odobriti loženje vatre, ali samo uz uvjet organiziranja vatrogasnog dežurstva i poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara. Zahtjev se može predati neposredno na adresu Savska cesta 1/3, 10000 Zagreb, poštom, elektroničkom poštom ili putem Online obrasca, a podnosi se najkasnije 24 sata prije planiranog loženja vatre na otvorenom prostoru. A kazne za nepoštivanje propisa kreću se od 65 do 600 eura.

A ako kojim slučajem dođe do požara, prema Zakonu o zaštiti od požara, fizička osoba koja izazove požar može biti kažnjena novčanom kaznom od 1990 do 19900 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. Ako je požar izazvan iz nehaja, kazna iznosi od 260 do 1990 eura .