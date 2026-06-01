NOVI POSAO

Legendarni Hrvat vratio se u nogomet poslije 13 godina i započinje novo poglavlje, evo što će raditi

Makarska: 21.1.1970. ro?en bivši hrvatski nogometaš Alen Bokši?
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.06.2026.
u 21:35

Osim Jagušića, Bokšićeva agencija zastupa brojna druga poznata nogometna imena poput Stefana Ristovskog, Frana Tudora, Fabijana Krivaka, Petra Bočkaja i Igora Postonjskog

Legendarni hrvatski reprezentativac Alen Bokšić postao je vlasnik menadžerske agencije MSports Pro. Prema informacijama dostupnim na Transfermarktu, Bokšić se vratio u nogomet tako što je stigao na čelo agencije koja vodi brigu o karijerama više od 50 nogometaša, većinom iz Hrvatske, iako je registrirana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prema Transfermarktu, najvrjedniji igrač kojeg zastupa MSports Pro agencija je Adriano Jagušić, igrač Panathinaikosa te najbolje ocijenjeni igrač SHNL-a prošle sezone prema Sofascoreu. Njegova je vrijednost pet milijuna eura prema najpoznatijoj stranici koja prati nogometno tržište.

Osim Jagušića, Bokšićeva agencija zastupa brojna druga poznata nogometna imena poput Stefana Ristovskog, Frana Tudora, Fabijana Krivaka, Petra Bočkaja i Igora Postonjskog. Rođeni Makaranin danas ima 56 godina i nakon sjajne igračke karijere nije bio naročito aktivan u nogometu. Bio je u stožeru bivšeg izbornika Igora Štimca do 2013. godine dok je vodio hrvatsku reprezentaciju.

Imao je sjajnu igračku karijeru te se smatra jednim od najboljih hrvatskih napadača u povijesti uz Davora Šukera i Marija Mandžukića. 

