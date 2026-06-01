Jeste li primijetili kako je danas trenirao Luka Modrić? 'On je fenomen, njemu to ništa ne smeta'

Na Rujevici je održan i posljednji trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči pripremne utakmice s Belgijom. Na njemu je kapetan Hrvatske Luka Modrić trenirao bez zaštitne maske, koju je nosio da zaštiti ozlijeđenu jagodičnu kost, koju je operirao krajem travnja.
Izbornik Zlatko Dalić rekao je da će Modrić nastupiti od prve minute za Hrvatsku u utakmici protiv Belgije, a čini se da je ozljeda dobivena protiv Juventusa stvar prošlosti za legendu vatrenih.
- Luka Modrić je fenomen, ništa mu ne smeta maska. Gledao sam ga cijelu sezonu u Serie A. Njegova želja da se vrati na teren prije vremena govori jako puno - rekao je danas na press konferenciji za medije Mario Pašalić, Modrićev suigrač iz reprezentacije. Također, nahvalio je hrvatskog kapetana i izbornik Belgije Rudi Garcia, koji je istaknuo da je Modrić nogometni genij.
Nadam se da ljudi u reprezentaciji znaju da u Dallasu neće igrati na plus četrdeset, nego će igrati na stadionu koji će biti nadkrit, zatvoren i pod klimom, što znači negdje oko 25c