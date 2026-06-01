HRVATSKI MAESTRO

Jeste li primijetili kako je danas trenirao Luka Modrić? 'On je fenomen, njemu to ništa ne smeta'

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.06.2026.
u 20:11

Izbornik Zlatko Dalić rekao je da će Modrić nastupiti od prve minute za Hrvatsku u utakmici protiv Belgije, a čini se da je ozljeda dobivena protiv Juventusa stvar prošlosti za legendu vatrenih

Na Rujevici je održan i posljednji trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči pripremne utakmice s Belgijom. Na njemu je kapetan Hrvatske Luka Modrić trenirao bez zaštitne maske, koju je nosio da zaštiti ozlijeđenu jagodičnu kost, koju je operirao krajem travnja.

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
01.06.2026., Rijeka - Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na pomocnom terenu stadiona na Rujevici. Ivan Perisic, Luka Modric i Petar Sucic Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Izbornik Zlatko Dalić rekao je da će Modrić nastupiti od prve minute za Hrvatsku u utakmici protiv Belgije, a čini se da je ozljeda dobivena protiv Juventusa stvar prošlosti za legendu vatrenih. 

- Luka Modrić je fenomen, ništa mu ne smeta maska. Gledao sam ga cijelu sezonu u Serie A. Njegova želja da se vrati na teren prije vremena govori jako puno - rekao je danas na press konferenciji za medije Mario Pašalić, Modrićev suigrač iz reprezentacije. Također, nahvalio je hrvatskog kapetana i izbornik Belgije Rudi Garcia, koji je istaknuo da je Modrić nogometni genij.
DA
DadoSusa
22:06 01.06.2026.

Nadam se da ljudi u reprezentaciji znaju da u Dallasu neće igrati na plus četrdeset, nego će igrati na stadionu koji će biti nadkrit, zatvoren i pod klimom, što znači negdje oko 25c

Kramarić Modrić Perišić
2
Proputovat će više od 2700 kilometara

Vatrene u SAD-u čeka pakao! Ovo će biti noćna mora za Hrvatsku

Najveći problem za Hrvatsku neće biti pojedinačno putovanje, već kumulativni učinak stalnih letova i promjena. Vremena za potpuni oporavak i adaptaciju između utakmica bit će vrlo malo. Upravo će sposobnost stručnog stožera da implementira sve dostupne protokole – od prilagodbe intenziteta treninga, preko nutricionističkih planova do upravljanja snom – biti presudna. Mentalitet igrača također igra ogromnu ulogu.

