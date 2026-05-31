Dolaskom Oršića stvara se gužva na lijevom krilu Dinama: Jedan igrač je najbliže odlasku

Mislav Oršić u finalu ciparskog kupa, koji je na kraju i osvojio, odigrao je posljednjih 80 minuta u dresu Pafosa. Bivši hrvatski reprezentativac početkom sljedećeg tjedan stići će u Zagreb gdje će potpisati za Dinamo i tako se vratiti u voljeni klub nakon tri godine.

33-godišnje lijevo krilo tako se vraća u klub u kojem je igrao najbolji nogomet karijere i postao apsolutna legenda kluba. Njegov dolazak ipak stvara probleme u momčadi za neke igrače. Dinamo na lijevoj strani već ima Arbera Hoxhu i Gabriela Vidovića, dok svoju priliku čeka i Cardoso Varela. Jasno je kako jedan od njih mora napustiti klub, a 24sata pišu kako je najbliže odlasku albanski reprezentativac.

27-godišnjak je blizu odlaska bio i prošlog ljeta, ali tada ponuda ruskog Akron Tolyjattija nije zadovoljila predsjednika Zvonimira Bobana. Hoxha je tada bio na marginama, a nakon sjajne sezone koju je imao, narasla je i očekivana odšteta koju neki klub mora platiti da ga dovede. To je spreman učiniti poljski Widzew iz Lodza.

Kako piše spomenuti medij, Poljaci su spremni za njega platiti između četiri i pet milijuna eura što je znatno više od jednog milijuna koliko je on koštao Dinamo. Također, vlasnik tog kluba je jedan od najbogatijih Poljaka tako da albanskog reprezentativca čeka i velika povišica prihvati li njihovu ponudu.

Hoxha je u siječnju 2024. stigao u Dinamo na zahtjev trenera Sergeja Jakirovića. Od tada je upisao 105 nastupa te zabio 12 golova i dodao 15 asistencija.