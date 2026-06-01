AKCIJA U DVIJE ŽUPANIJE

Uhićena jedna osoba, sumnja se na korupciju, htio je podmititi nogometnog suca

VL
Vecernji.hr
01.06.2026.
u 11:10

Uhićenje i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK

USKOK je jutros izvijestio kako je u tijeku uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenje i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje, navodi USKOK, provode se na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK će, ističe, nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako se neslužbeno doznaje, USKOK sumnjiči poduzetnika Lazara Darojkovića za podmićivanje nogometnog suca.
Ključne riječi
uhićenje USKOK

DA
darko122
10:32 01.06.2026.

Ljevaci bi opet okrenuli pilu naopako, ova uhićenja i suđenja događaju se sada kada je HDZ na vlasti i ne gleda se tko je čiji a to ranije nije bilo tako, ali lako je prevariti one kojima mozak služi da nebi bilo jeke u glavi

11:12 01.06.2026.

Kakvu to fluorescentnu majicu ima. To je neki radnik na cesti.

WU
wushusenior
10:50 01.06.2026.

Nije to bila akcija "imaš kuću vrati stan", nego "imaš vilu, imaš kuću, imaš stan, imaš viksu, imaš šator - vrati šator".

