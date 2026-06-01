Uhićena jedna osoba, sumnja se na korupciju, htio je podmititi nogometnog suca

USKOK je jutros izvijestio kako je u tijeku uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenje i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje, navodi USKOK, provode se na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK će, ističe, nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako se neslužbeno doznaje, USKOK sumnjiči poduzetnika Lazara Darojkovića za podmićivanje nogometnog suca.