Pojavila se glasina o odlasku Marka Livaje u Italiju: Evo kakva je situacija s kapetanom Hajduka

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a
Moglo bi se reći kako ovoga puta glasine i nisu bile toliko neutemeljene jer Livaja je ušao u zadnju godinu ugovora i sljedećeg ljeta može otići besplatno

Kako to obično biva, s otvaranjem prijelaznog roka počinju se širiti glasine o brojnim igračima. Klubove se povezuje s nogometašima i obrnuto, a najčešće u tim glasinama nema previše istine. Upravo zbog svoje vjerodostojnosti su insajderi poput Fabrizija Romana i ostalih stekli veliku popularnost. Jedna takva glasina pokrenuta je i o Marku Livaji, najboljem igraču Hajduka.

Njega se posljednjih dana povezivalo s povratkom u Italiju gdje je već nosio dresove Intera i Atalante. Ovoga puta povezivalo ga se s Venezijom, klubom koji je ove sezone izborio povratak u elitni rang. Moglo bi se reći kako ovoga puta glasine i nisu bile toliko neutemeljene jer Livaja je ušao u zadnju godinu ugovora i sljedećeg ljeta može otići besplatno.

Ipak, kako piše Dalmatinski portal, glasine ostaju samo glasine. Klub, barem zasad, nije primio nikakvu službenu ponudu za svog najboljeg igrača. Desetka bijelih fokusirana je na pripreme za sljedeću sezonu i želi produljiti ugovor s klubom. Također, Gonzalo Garcia vidi ga kao ključnog igrača za sljedeću sezonu tako da je ostanak u Hajduku najrealniji ishod cijele ove priče.

Uz momčad Hajduka ipak se vežu neka druga pitanja. Nekim igračima su ugovori istekli, a drugima poput Šarlije, Krovinovića i Guillamona je poručeno da potraže nove klubove iako imaju važeće ugovore. Rokas Pukštas i Niko Sigur mogli bi ostvariti milijunske transfere što znači da ih klub svu petoricu mora i zamijeniti. U svakom slučaju, na Poljudu će ovog ljeta biti prometno.
Atmosfera na stadionu tijekom finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Hajduka i Šibenika
Ugasio se kultni hrvatski nogometni klub: U najslavnijim danima igrali su europsko natjecanje

Tijekom bogate povijesti klub je prolazio kroz različite natjecateljske lige, a posebno se pamte sezone provedene u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Povijesni iskorak na europsku scenu u sezoni 2009./2010. ostaje zapisan kao ponajveći uspjeh narančastih. Šubićevac je bio poznat po izvrsnoj nogometnoj školi koja je stvorila brojne igrače poput Ante Rukavine, Gordon Schildenfelda i ostalih igrača.

