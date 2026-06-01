Gore kamioni, nestaje goriva i hrane: Ukrajinci gađaju Hornetima i novim tajnim dronom

Ukrajina već više od godinu dana rutinski koristi dronove srednjeg dometa za napade na ruske ciljeve na operativnoj dubini iza fronta - obično definiranoj kao između 25 i 200 kilometara od prvih linija - a ciljaju se sustavi protuzračne obrane, zapovjedni centri i skladišta streljiva. No, od travnja ciljevi su se promijenili – kamioni sa opskrbom. Taj eksplicitni fokus na uništavanje ruskih kamiona s opskrbom i ometanje logistike je nov i potencijalno može uzrokovati ozbiljne probleme Moskvi, nešto čega su ruski vojni analitičari dobro svjesni, a što se već počelo pokazivati. „Samo sve spaljuju“, požalio se ruski milbloger Victory Volunteers.