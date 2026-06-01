RUSKI BLOGERI UPALILI ALARM

Gore kamioni, nestaje goriva i hrane: Ukrajinci gađaju Hornetima i novim tajnim dronom

Autor
Danijel Prerad
01.06.2026.
u 18:02

Mali dron pojavio se kao ključni dio sve moćnijeg ukrajinskog arsenala dronova srednjeg dometa, koji sve češće love ruska logistička vozila duboko iza ruskih linija.

Ukrajina već više od godinu dana rutinski koristi dronove srednjeg dometa za napade na ruske ciljeve na operativnoj dubini iza fronta - obično definiranoj kao između 25 i 200 kilometara od prvih linija - a ciljaju se sustavi protuzračne obrane, zapovjedni centri i skladišta streljiva. No, od travnja ciljevi su se promijenili – kamioni sa opskrbom. Taj eksplicitni fokus na uništavanje ruskih kamiona s opskrbom i ometanje logistike je nov i potencijalno može uzrokovati ozbiljne probleme Moskvi, nešto čega su ruski vojni analitičari dobro svjesni, a što se već počelo pokazivati. „Samo sve spaljuju“, požalio se ruski milbloger Victory Volunteers.

DI
dino60
18:20 01.06.2026.

Ovo nije više klasični rat, budi dobsr inače ću ti kinder jaje spustiti u dimljak. Ovo je rat Elona Maska, koji je dječije igrice pretvorio u ratovanje, koje čine štetu cijelom čovječanstvu. Da bi ratovao treba samo da budeš punoljetan, digneš dron s Kinder jajetom i eliminiraš koga hoćeš.

AN
Antonio1952
18:36 01.06.2026.

Svijet se mijenja pa i ratovanje. Vise ne vrijedi nas mnogo uraaaa.

PA
pasodoble12
18:42 01.06.2026.

Da i Ukrajinci sve bliže zapadu...

