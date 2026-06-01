FOTO Naša glumica nakon bolnog prekida pokazala je novog dečka! Visok je 208 cm i sportaš je

Domaćom scenom posljednjih mjeseci kružila su nagađanja o ljubavnom životu glumice Katarine Baban, no ona ga je vješto čuvala od javnosti. Ipak, sreću s novim partnerom odlučila je prestati skrivati te je pratiteljima na društvenim mrežama otkrila da uživa u Lisabonu, a pažnju je privukla fotografija na kojoj pozira u zagrljaju visokog muškarca. Muškarac koji je osvojio srce lijepe glumice je Domagoj Vuković, uspješni hrvatski košarkaš impresivne visine od 208 centimetara. Njegova sportska karijera ispunjena je značajnim uspjesima, a među klubovima za koje je igrao ističe se Cibona. Vuković je zatim odlučio graditi međunarodnu karijeru u zahtjevnoj njemačkoj košarkaškoj ligi, gdje je branio boje momčadi Giessen 46ers, da bi od prosinca prošle godine postao igrač KK Dubrava.

Ova romansa za Katarinu Baban označava novo poglavlje nakon završetka dugogodišnje veze s kineziologom Igorom Subotićem. Podsjetimo, glumica je prekid potvrdila za Story, a spomenuti medij došao je do tog saznanja tako što je slučajno naišao na oglas za prodaju stanova u kojemu su vidjeli i onaj Katarine i Igora.

Naša popularna glumica prekinula vezu s dugogodišnjim partnerom, a zbog toga i prodaju zajednički stan

- Pa evo, zapravo, moj partner i ja smo se razišli, ima već nekoliko mjeseci, a to je razlog zbog kojeg prodajemo stan. Nažalost, to je posrijedi. Sve je u redu, razišli smo se u lijepim, prijateljskim odnosima i to je sve što ću reći na tu temu - priznala je Katarina Baban poznata po igranju u serijama "Drugo ime ljubavi", "Zlatni dvori", "Tajne", "Crno-bijeli svijet"... Inače, ako se prisjetimo, ovaj sad već bivši par upoznao se u osnovnoj školi. Zajedno su pohađali i srednju, a Igor je Katarini bio pratnja čak i na maturalnoj zabavi. Nakon završetka srednje škole putevi su im se razišli i onda ponovno spojili godinama kasnije te su otada bili u sretnoj vezi.

*dijelom uz pomoć AI