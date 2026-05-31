Platili joj specijalizaciju, ona dala otkaz prvog radnog dana

Male bolnice u Hrvatskoj sve teže uspijevaju osigurati specijalističku zaštitu stanovništva koje im gravitira. Otkad su prije dvije godine ukinuti tzv. robovlasnički ugovori koji su obvezivali novopečenog liječnika specijalista da radi u bolnici onoliko godina koliko mu je trajala specijalizacija plaćena od te iste bolnice, opće bolnice postale su tek odskočna daska za specijaliziranje.

U manjoj je bolnici, naime, lakše dobiti specijalizaciju nego na nekoj zagrebačkoj klinici, a onda, čim specijaliziraju, liječnici traže raskid ugovora i odlaze mahom u velike bolnice. U jednoj je bolnici novopečena specijalistica dala otkaz prvog radnog dana, odmah u 16 sati i jednu minutu. Ukidanje ugovorne obveze rada nakon specijalizacije zaista je "oslobodilo" liječnike kao pojedince pa mogu u bilo kojem trenutku prijeći iz jedne ustanove u drugu, ali je istodobno ugrozilo rad manjih bolnica.

Manje odgovornosti glavni motiv

– Čim polože specijalistički ispit, daju otkaz. Iz sisačke bolnice je otišlo 23 specijalista, najviše internista, uglavnom u Zagreb odnosno u veće kliničke centre – iznio je Igor Vrga, ravnatelj sisačke bolnice, na prošlotjednom panelu UPUZ-a. Pojasnio je da liječnike na odlaske više ne motivira novac, već to što imaju veću zaštitu, u smislu da u velikoj bolnici ima više stručnih, odmornih ljudi, čime se smanjuje mogućnost pogreške, koja je u manjoj bolnici izglednija zbog velikog broja dežurstava i posljedične premorenosti, a sve zbog manjeg broja liječnika. Taj se začarani krug sve brže vrti i ubrzava odlaske i onih koji možda i nisu htjeli otići.

– Planiranje kadra gotovo je nemoguće jer je dovoljan banalan razlog da promijene ustanovu bez ikakvih posljedica i penala. U novoj generaciji teži se sigurnijoj niši, znači izbjegavanju hitnog prijama, izbjegavanju dežurstava, što onda ostaje na premorenom srednjem i starijem kadru – opisuje Vrga.

Za ispomoć iz drugih zdravstvenih ustanova ugovaraju se tržišne cijene, a kako je potražnja velika, tako i one skaču pa je dežurstvo lani stajalo 500 eura, a sada je 1000. To znači da liječnik iz matične ustanove dežura za 300 eura, a vanjski kolega za tisuću, što, dakako, izaziva nezadovoljstvo koje će rasti s tržišnim cijenama.

Ravnatelj Vrga smatra da bi u cilju stabilizacije sustava neka nacionalna obaveza liječnika ipak trebala postojati jer to, ističe, stoji i u Ustavu Republike Hrvatske. – Svi bi trebali biti zaposlenici Republike Hrvatske s nekim obvezama. Sada nema nikakvih posljedica za nekog tko pokuša obaviti šest mjeseci neke specijalizacije i od nje odustane. U tom slučaju smatram da bi sljedeće tri godine taj liječnik trebao provesti u obiteljskoj ordinaciji, u hitnoj ili na bolničkom hitnom prijamu, prije no što dobije pravo na novu specijalizaciju – iznosi svoj prijedlog Igor Vrga.

Smatra da bi bolnica koja za specijalizaciju liječnika plaća oko 250 tisuća eura morala imati neko jamstvo da će se taj liječnik vratiti u tu bolnicu. Ovako su, kaže, ravnatelji taoci sustava jer ne mogu planirati kadrove, a time ni jamčiti zdravstvenu skrb građanima tog područja. Ako ne zaštitimo opće bolnice, upozorava, ovakve "igre gladi" slomit će sustav prvo na njegovoj periferiji, što će se onda preliti i na centar države. Ne tražimo robovlasništvo, već samo odgovornost prema javnom novcu i pacijentima, poručuje ravnatelj sisačke bolnice.

S njim se slaže i dr. Sandra Čubelić, ravnateljica Opće bolnice Gospić. Napominje kako je od gubitka 200-tinjak tisuća eura za specijalizaciju, još veći gubitak nemogućnost planiranja. – Mi smo planirali određenu djelatnost, opremili određenu ambulantu, odnosno operacijsku salu kirurškim instrumentarijem, a to su veći troškovi od same specijalizacije. A na kraju ne možemo planirati kadar niti pružiti zdravstvenu uslugu – kaže dr. Ćubelić.

Jedini alat "za preživljavanje" malih bolnica u ovom je trenutku suradnja među bolnicama, pa i u Gospić dolaze liječnici iz većih bolnica. O kojem se opsegu međubolničke suradnje radi, govori i podatak da se trećina svih dopusnica za dopunski rad liječnika u drugoj ustanovi odnosi na rad u drugoj javnoj bolnici. Bolnice su dale 3217 dopusnica kojima je dvojni rad dopušten za 2122 liječnika, a trećina od toga odnosi se na rad u drugim javnim bolnicama, dok se dvije trećine tiče rada kod privatnika.

Vanjski suradnici na cijeni

Da su se "igre gladi" intenzivirale i olakšana fluktuacija liječnika povećala cijenu dodatnog rada liječnika, svjedoči i dr. Mato Devčić, ravnatelj Opće bolnice Tomislav Bardek – Koprivnica. Trenutačni nedostatak specijalista kompenziraju zahvaljujući suradnji s KBC-ovima, na čemu je zahvalan. Kako bi sačuvao liječnike koji su ostali, a istodobno nastojeći skratiti liste čekanja, posao je raspodijelio tako da vanjski suradnici pokrivaju najvećim dijelom specijalističko-konzilijarnu zaštitu (specijalističke preglede, dijagnostiku itd.), dok koprivnički liječnici dežuraju i rade na odjelima.

– Dakle, osiguravaju kontinuitet na odjelu i ne moraju se još rastrgnuti u poliklinikama – kaže Devčić. Uvjeren je, međutim, da je nedostatak specijalista u manjim bolnicama kratkoročni problem i da će centralne specijalizacije situaciju u budućnosti stabilizirati.