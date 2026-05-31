NEMILE SCENE

Incident na nogometnom turniru u Zagrebu: Hrvatski boksač udario suparnika

Zagreb: Dvostruki svjetski prvak u bare-knuckle boksu, Marko Martinjak, održao konferenciju za medije
31.05.2026.
u 23:19

Martinjak je profesionalni boksač koji se natječe u boksu bez rukavica. U tom je sportu jedan od najboljih boraca svijeta i bivši dvostruki prvak BKB-a

Nevjerojatan događaj zbio se na zagrebačkom Klinčeku. Na popularnom malonogometnom turniru Goat League Klinček, ponajbolji hrvatski borac Marko Martinjak udario je suparnika usred utakmice.

Goat League popularni je malonogometni turnir koji se tradicionalno igra u Kušlanovoj ulici. Na njemu su zaigrati znala velika imena hrvatske nogometne scene poput Nike Kranjčara, Marija Mandžukića, Milana Badelja, Josipa Pivarića, Antun Palić i mnogi drugi. Na ovogodišnjem izdanju sudjeluje i popularni nogometaš Robert Mudražija kao i Martinjak.

On je tijekom susreta udario suparnika nakon čega je utakmica prekinuta. Udarac se mogao vidjeti u prijenosu uživo na YouTubeu. Utakmica Martinjakovog SuperSporta i Sokol Hef trebalo je biti finale lige, no nakon boteza hrvatskog boksača njegova momčad izbačena je iz lige. Do sukoba je došlo kada su se suparnički igrači porječkali, a Martinjak je reagirao burnije i udario je protivnika.

Martinjak je profesionalni boksač koji se natječe u boksu bez rukavica. U tom je sportu jedan od najboljih boraca svijeta i bivši dvostruki prvak BKB-a, dok sada drži pojas u bridgerweight kategoriji. 

Nakon svega, Goat League izdala je i službeno priopćenje:

- Zbog povrede pravilnika jedna od ekipa finalista diskvalificirana je iz natjecanja te je finale registrirano službenom odlukom organizatora.

GOAT League i SC Klinček ograđuju se od svakog oblika neprimjerenog ponašanja, vrijeđanja, prijetnji i postupaka koji narušavaju integritet natjecanja, sportskog duha i fair playa.

Tijekom cijele sezone trudili smo se graditi natjecanje temeljeno na poštovanju prema protivnicima, sucima, organizatorima i gledateljima te ćemo ista načela nastaviti provoditi i ubuduće. Nitko nije iznad pravila natjecanja, bez obzira na rezultat ili fazu turnira.

Sukladno tome, konačni poredak 4. sezone GOAT Leaguea glasi:

🥇 SOKOL HEF
🥈 MUNDO TRANSFER
🥉 PONEDJELJAK

Hvala svim ekipama, partnerima i gledateljima koji su bili dio još jedne sjajne sezone na Klinčeku - napisali su.
RE
Realistic
23:52 31.05.2026.

Opasan za okolinu,drzati ga na lancu pod nadzorom a za ovu situaciju osuditi i zatvoriti pa nek bude malo u svom prirodnom okruženju.

KU
Kujttim
23:41 31.05.2026.

Doživotna diskvalifikacija u nogometnim natjecanjima + kaznena prijava za nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju. Zatvoriti ga na 2 godine u Lepoglavu i zabraniti mu trening na vreći i sparing. Čitavu kaznu provesti u izolaciji jer je očito izuzetno rizičan. Država ima alate, ali ih ne koristi.

