VIDEO Pogledajte što su gosti ostavili iza sebe u apartmanu u Tučepima: Vlasnica ostala bez riječi

Dok brojni iznajmljivači nakon odlaska turista često zatiču nered, oštećenja ili dodatni posao oko čišćenja, jedna priča iz Tučepa pokazala je i onu ljepšu stranu turističke sezone. Vlasnica jednog apartmana na društvenim je mrežama podijelila video koji je vrlo brzo privukao pažnju brojnih korisnika. Razlog? Apartman koji su gosti napustili ostavljen je gotovo u savršenom stanju.

Na snimci se vidi uredan i besprijekorno pospremljen smještaj, zbog čega vlasnica nije skrivala oduševljenje. – Kako volim svoje goste, to vam ne mogu opisati! – poručila je uz objavljeni video. Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a mnogi su u komentarima istaknuli kako bi takvo ponašanje trebalo biti pravilo, a ne iznimka.