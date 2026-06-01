RIJEDAK PRIZOR

VIDEO Pogledajte što su gosti ostavili iza sebe u apartmanu u Tučepima: Vlasnica ostala bez riječi

01.06.2026.
u 12:00

Vlasnica jednog apartmana na društvenim je mrežama podijelila video koji je vrlo brzo privukao pozoenost brojnih korisnika

Dok brojni iznajmljivači nakon odlaska turista često zatiču nered, oštećenja ili dodatni posao oko čišćenja, jedna priča iz Tučepa pokazala je i onu ljepšu stranu turističke sezone. Vlasnica jednog apartmana na društvenim je mrežama podijelila video koji je vrlo brzo privukao pažnju brojnih korisnika. Razlog? Apartman koji su gosti napustili ostavljen je gotovo u savršenom stanju.

Na snimci se vidi uredan i besprijekorno pospremljen smještaj, zbog čega vlasnica nije skrivala oduševljenje. – Kako volim svoje goste, to vam ne mogu opisati! – poručila je uz objavljeni video. Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a mnogi su u komentarima istaknuli kako bi takvo ponašanje trebalo biti pravilo, a ne iznimka. 

turistička sezona turisti Apartmani Tučepi

Avatar Next Level
Next Level
13:52 01.06.2026.

Nikako drugačije ni ne ostavim iza sebe gdje god bio....ja se osjećam dobro iza

NA
naravno
14:40 01.06.2026.

ovog iznajmljivača treba bojkotirati... neprofesionalno se ponaša

PP
pavisic.pajo
15:14 01.06.2026.

Čovjek je kulturan onoliko kako se ponaša kada ga nitko ne vidi, a čistoća nije samo u čišćenju, već i u neprljanju.

