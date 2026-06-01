VIDEO Žena usred Zagreba skidala dugine zastave, prolaznik joj vikao: "Ne diraj to!"

Foto: Snimio čitatelj
Autori: Hana Ivković Šimičić, Dario Topić
01.06.2026.
u 14:57

Video prikazuje ženu kako hoda od jarbola do jarbola te s njih uklanja zastave u duginim bojama. U jednom trenutku prilazi joj čovjek koji ju od pothvata pokušava odvrati, a čuje se i kako joj glasno govori "Ne diraj to!".

Neugodan incident dogodio se danas u centru Zagreba, točnije na Trgu kralja Tomislava. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije na više lokacija u gradskoj jezgri posljednjih dana vijore se zastave duginih boja koje predstavljaju LGBTIQ+ zajednicu, a prema snimci koju smo od čitatelja dobili, jednoj se ženi to nikako nije svidjelo pa je krenula u njihovo skidanje.

Video prikazuje ženu kako hoda od jarbola do jarbola te s njih uklanja zastave u duginim bojama. U jednom trenutku prilazi joj čovjek koji ju od pothvata pokušava odvrati, a čuje se i kako joj glasno govori "Ne diraj to". Žena ga je, međutim, ignorirala i nastavila sa svojom "akcijom". Uspjela je skinuti najmanje dvije zastave prije nego je napustila trg.

Pisali smo nedavno, podsjetimo, koliko te zastave znače pripadnicima queer zajednice. "Hvala. Kao 30-godišnjem gay muškarcu, kaže, ovo mu iskreno puno znači. "Nismo zaboravljeni i ne prave se da ne postojimo", poručio je jedan korisnik Reddita. Javio se i 31-godišnjak koji ima transrodnu partnericu kako bi dao glas podrške. "Ideja da smo prihvaćeni do te mjere da ovakve stvari 'nisu potrebne' je potpuna glupost. Ja jednostavno ne razumijem zašto ovo smeta ikome - jer ljudima poput mene znači. Na zapadu veliku većinu ljudi ili iskreno nije briga (a ne ovo, 'nije me briga, ali ako vidim, ljutit ću se') ili su sretni ako smo i mi sretni. Zašto je takva stvar toliko neprihvatljiva tolikim ljudima čak i ovdje na tobože ultralijevom Redditu?", upitao je. 

Trg kralja Tomislava Zagreb Zastave LGBT

CA
cavecanem
15:08 01.06.2026.

Muškarac s transrodnom partnericom 😀 ahahahaha

Avatar Melankolija
Melankolija
15:13 01.06.2026.

Zena kraljica, a ne ove woke 304.

GA
Gavella
15:05 01.06.2026.

Ukrali su i privatizirali najljepšu prirodnu pojavu, nekada zaštitni znak Univerzijade u Zagrebu. Dugo, moja tugo

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

