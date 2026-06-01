Branič Dinama srušio se samo par dana nakon vjenčanja, sada vodi bitku života nakon teške operacije mozga

Sudbina Larsa Bünninga, središnjeg braniča njemačkog velikana Dynamo Dresdena, bolan je podsjetnik na krhkost ljudskog života koji se odvija iza blještavila reflektora. Početkom lipnja 2026. godine, u trenutku kada je trebao uživati u najsretnijim danima, tek oženjen i na zasluženom odmoru nakon naporne sezone, njegov život se u trenu preokrenuo. Bez ikakvog vanjskog utjecaja ili prethodnih naznaka, Bünning je pretrpio spontanu moždanu hemoragiju. Hitna medicinska intervencija i operativni zahvat bili su nužni za spašavanje života. Vijest je odjeknula poput bombe, ostavivši njegove suigrače, navijače i cjelokupnu sportsku javnost u šoku i nevjerici. Operacija je, prema priopćenju kluba, uspješno izvedena, a Bünning je nakon zahvata bio pri svijesti, pod stalnim nadzorom na odjelu intenzivne njege.

Klub je odmah stao uz svog igrača, jasno poručivši kako su u ovom trenutku sve sportske ambicije i planovi u drugom planu. Poruke podrške stizale su sa svih strana, od bivših klubova, suparničkih igrača i navijačkih skupina diljem Njemačke, pokazujući da ljudskost i solidarnost nadilaze klupske boje. Za Bünninga, borca koji se čitavu karijeru dokazivao i probijao kroz prepreke, započela je najvažnija bitka, ona u kojoj ulog nije trofej ili pobjeda, već vlastiti život i budućnost s obitelji koja je tek trebala započeti svoje zajedničko putovanje.

A njegov put do dresa Dynamo Dresdena bio je sve samo ne lagan. Kada je u kolovozu 2023. potpisao dvogodišnji ugovor, stigao je kao ciljano pojačanje. Njegov dolazak u Dresden bio je novi početak, prilika da se dokaže nakon teške epizode u Kaiserslauternu i ostvari potencijal koji su mu predviđali još u mlađim danima. Brzo se pokazalo da je prelazak u Dresden bio pun pogodak. U gradu na Elbi i u klubu bogate povijesti osjećao se, kako je sam rekao u jednom podcast intervjuu, "pudelwohl" - potpuno kao kod kuće. Klub je prepoznao njegov doprinos i u siječnju 2025. godine produžio ugovor s njim. Do trenutka prije nesretnog događaja, za Dynamo je odigrao 52 službene utakmice, postavši jedan od stupova obrane i miljenik navijača koji su cijenili njegovu beskompromisnu borbenost.

Rođen u Hamburgu, prve nogometne korake napravio je u lokalnom klubu MTV Moisberg, da bi s 13 godina dobio poziv velikog HSV-a. San svakog dječaka iz Hamburga ipak je trajao samo dvije godine. U HSV-u su procijenili da nije dovoljno dobar i zahvalili su mu se na suradnji. Bio je to prvi veliki udarac u njegovoj mladoj karijeri, trenutak koji mnoge slomi. No, Bünning nije odustao. Preko manjih klubova izborio se za priliku u U19 momčadi Werdera iz Bremena. Tamo je konačno dobio pravu priliku i pokazao svoj potencijal, izborivši se za mjesto u drugoj momčadi Werdera s kojom je debitirao u 3. Ligi u srpnju 2017. godine.

Nakon Bremena, njegov put vodio ga je u drugu momčad Borussije Dortmund, a zatim u SV Meppen. Upravo je u Meppenu, u trećeligaškom okruženju, doživio potpunu afirmaciju. Postao je standardni prvotimac i jedan od najboljih braniča lige. U ukupno 84 nastupa u 3. Ligi, zabilježio je četiri pogotka i sedam asistencija, što su respektabilne brojke za obrambenog igrača. Te igre nisu prošle nezapaženo. U ljeto 2022. godine uslijedio je poziv koji se ne odbija - prelazak u 1. FC Kaiserslautern i prilika zaigrati u 2. Bundesligi. Činilo se da je konačno stigao na veliku scenu, da su se godine odricanja i borbe isplatile. Međutim, sudbina je za njega imala drugačije planove, a epizoda na slavnom Betzenbergu pretvorila se u gorko razočaranje.

Unatoč velikim očekivanjima, Bünning u Kaiserslauternu nije dobio pravu priliku. U cijeloj sezoni upisao je tek četiri nastupa u 2. Bundesligi i jedan u DFB-Pokalu. Većinu vremena proveo je na klupi ili tribinama, nemoćan da pokaže što zna. Bio je to težak period, ispunjen frustracijama i sumnjama. Ironično, samo godinu dana prije nego što će potpisati za Dynamo, u svibnju 2022., Bünning je kao igrač Kaiserslauterna s tribina navijao upravo protiv svog budućeg kluba. Kaiserslautern i Dynamo tada su igrali dramatične kvalifikacije za ostanak, odnosno ulazak u 2. Bundesligu. Kaiserslautern je bio uspješniji, a Bünning nije ni slutio da će ga nogometni put samo 12 mjeseci kasnije odvesti upravo u Dresden, u klub protiv kojeg je tada navijao.

Taj prelazak u Dynamo za njega je bio više od običnog transfera. Bio je to novi početak, prilika da iza sebe ostavi razočaranje i dokaže da pripada visokoj razini njemačkog nogometa. U Dresdenu je pronašao sve što mu je u Kaiserslauternu nedostajalo: povjerenje trenera, podršku kluba i strastvene navijače. Prihvatio je izazov i od prvog dana počeo vraćati ukazano povjerenje.

Konkurencija na poziciji središnjeg braniča bila je žestoka, a Bünning je znao da se za svaku minutu na terenu mora izboriti na treningu. Bilo je perioda kada je bio rezerva, ali nikada nije dopustio da ga to obeshrabri. Njegov pristup - naporan rad, pozitivnost i potpuna predanost momčadi, bez obzira na osobni status - učinili su ga omiljenim u svlačionici i primjerom mlađim igračima.

Život je pred Larsa Bünninga postavio najveći izazov do sada. Borba za povratak na nogometni teren trenutno je daleki san. Prioritet je potpuni oporavak i povratak normalnom životu uz svoju suprugu. Njegova budućnost u nogometu je neizvjesna, ali jedno je sigurno: borac poput njega neće se predati bez bitke.