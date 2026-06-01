Izbornik Zlatko Dalić objavio konačan popis igrača za svjetsko prvenstvo, evo tko su putnici!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je konačan popis putnika za svjetsko prvenstvo 2026. Vatreni za točno 16 dana igraju protiv Engleske svoju prvu utakmicu u Americi od 22 sata po našem vremenu. Izbornik vatrenih je 1. lipnja trebao zaključiti popis, nitko se nije ozlijedio na trenutnim pripremama u Rijeci, tako da su to sjajne vijesti.
Dalić je odlučio povesti iduće igrače na sjeverno američki kontinent:
GOLMANI: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City)
OBRANA: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV)
VEZNI: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)
NAPAD: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg).
Nemamo alternativne igrače za krila i bokove. To nebu dobro završilo.