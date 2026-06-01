KONAČNA ODLUKA

Izbornik Zlatko Dalić objavio konačan popis igrača za svjetsko prvenstvo, evo tko su putnici!

Rijeka: Zlatko Dalić i Marko Pašalić na konferenciji za medije
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.06.2026.
u 18:18

Izbornik vatrenih je 1. lipnja trebao zaključiti popis, nitko se nije ozlijedio na trenutnim pripremama u Rijeci, tako da su to sjajne vijesti

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je konačan popis putnika za svjetsko prvenstvo 2026. Vatreni za točno 16 dana igraju protiv Engleske svoju prvu utakmicu u Americi od 22 sata po našem vremenu. Izbornik vatrenih je 1. lipnja trebao zaključiti popis, nitko se nije ozlijedio na trenutnim pripremama u Rijeci, tako da su to sjajne vijesti.

Dalić je odlučio povesti iduće igrače na sjeverno američki kontinent:

GOLMANI: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City)

OBRANA: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV)

VEZNI: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

NAPAD: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg).
MA
Matija100
18:45 01.06.2026.

Nemamo alternativne igrače za krila i bokove. To nebu dobro završilo.

Avatar jocker-3
jocker-3
18:49 01.06.2026.

Šteta da nema najboljeg iz HNL-a Beljo je morao ići snjima...mislim da ovaj puta neće proći skupinu ali možda nas pomazi sreća...

Avatar ALFONS-X.
ALFONS-X.
18:38 01.06.2026.

fura staracki dom na prvenstvo?

Kramarić Modrić Perišić
2
Proputovat će više od 2700 kilometara

Vatrene u SAD-u čeka pakao! Ovo će biti noćna mora za Hrvatsku

Najveći problem za Hrvatsku neće biti pojedinačno putovanje, već kumulativni učinak stalnih letova i promjena. Vremena za potpuni oporavak i adaptaciju između utakmica bit će vrlo malo. Upravo će sposobnost stručnog stožera da implementira sve dostupne protokole – od prilagodbe intenziteta treninga, preko nutricionističkih planova do upravljanja snom – biti presudna. Mentalitet igrača također igra ogromnu ulogu.

