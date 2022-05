Evo gdje gledati najveći derbi hrvatskog nogometa, večeras od 20:00!

Od 20 sati na rasprodanom Maksimiru očekuje nas posljednji susret posljednjeg kola Prve HNL i to kakav. Pred rasprodanim tribinama na teren će istrčati momčadi Dinama i Hajduka u vječitom derbiju hrvatskog nogometa.

Ipak, derbi nema rezultatskog značaja jer je Dinamo prošlog vikenda osigurao naslov pobjedivši Šibenik u gostima i time otišavši na Hajduku nedostižnih +4 u nikad napetijoj sezoni koja je bila sjajna za oba kluba.

– Pred nama je zadnje kolo, utakmica protiv našeg vječnog rivala. Veliki je to derbi bez obzira na to što je prvenstvo riješeno. Bit će to utakmica natjecateljskog karaktera, dolazi nam Hajduk koji se dignuo, odradio odličnu sezonu, a još ima finale Kupa. Oni će željeti ostati u dobrom raspoloženju, a mi ćemo učiniti sve da pobijedimo pred svojim navijačima koji će doći u velikom broju. Naša je obveza pred sjajnim dekorom proslaviti titulu na najbolji način i prvi put pobijediti Hajduk ove sezone. Ponavljam, za nas je ovo natjecateljska utakmica, želimo biti na visokoj razini. Vidite kakva se euforija napravila oko nogometa, neizvjesnost se prelomila u pretposljednjem kolu. Ne sjećam se kada je ovdje zadnji put bio takav dekor. Zahvaljujem našim navijačima koji su bili uz nas cijelu sezonu, a pogotovu sad u završnici, ovo je i njihov naslov prvaka. Ne smijem ni reći pred koliko smo gledatelja prije 10 godina slavili naslov – kazao je trener Dinama Ante Čačić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 20.04.2022., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 09. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Strateg "Bilih" Valdas Dambrauskas pronašao je, čini se, pravi recept za momčad iz Splita i u grad vratio vjeru u naslov i osmijeh na lice navijača. U izvrsnoj sezoni Hajduk ima priliku osvojiti Kup, čije je finale na rasporedu sljedećeg tjedna, stoga se očekuje da će Hajdukov trener oprezno birati momčad.

Hajdukov trener Dambrauskas sigurno će biti bez viroznog Nikole Kalinića i ozlijeđenog Gerga Lovrencsicsa (obojica nisu ni krenuli za Zagreb), a poštedu bi mogao dobiti i Marko Livaja. Najbolji igrač Hajduka ove je sezone u HNL-u odigrao čak 2949 minuta, te mu odmor sigurno treba.

Naravno, Dambrauskasu je riskantno krenuti bez dvojice najboljih napadača, ali barem bi zato veliku priliku dobile mlade snage Biuk i Ljubičić. Filip Krovinović također je načet i umoran, vidjet ćemo koliko minuta njemu planira dati Hajdukov trener.

Utakmicu možete pratiti na kanalu Arena Sport 1, a u izravnom tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista.