Komentari
Poslušaj
100. rođendan Marilyn Monroe

Prosvjedovali su protiv nje, zvali je glupom plavušom, ali obožavali su je milijuni

Autor
Ivica Beti
01.06.2026.
u 10:41

Prije točno stotinu godina, u Los Angelesu rođena je Norma Jeane Mortenson, koja će postati poznata kao Marilyn Monroe

Rođena je u Los Angelesu 1. lipnja 1926. kao Norma Jeane Mortenson. Bila je 3463. dijete primljeno u losanđeleski Dom za siročad. Prvi se put udala sa samo 16 godina. Za seriju golišavih fotografija 1949. isplaćen joj je honorar od 50 dolara. Za potrebe snimanja legendarne scene u filmu "Sedam godina vjernosti" 15. rujna 1954. u jedan sat u noći njezina se suknja podizala čak 15 puta, a snimanje je pratilo oko 5000 ljudi. Za snimanje dviju scena u filmu "Neki to vole vruće" trebalo joj je 106 pokušaja. Njezin posljednji dovršeni film "Neprilagođeni" stajao je 3,955.000 milijuna dolara i postao najskuplji crno-bijeli film. U noći 4. kolovoza 1962. progutala je više od 40 tableta sedativa Nembutala i preminula u 36. godini kao Marilyn Monroe.

Joe DiMaggio Arthur Miller John F. Kennedy povijesna priča povijest film Marilyn Monroe

