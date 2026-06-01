Prosvjedovali su protiv nje, zvali je glupom plavušom, ali obožavali su je milijuni

Rođena je u Los Angelesu 1. lipnja 1926. kao Norma Jeane Mortenson. Bila je 3463. dijete primljeno u losanđeleski Dom za siročad. Prvi se put udala sa samo 16 godina. Za seriju golišavih fotografija 1949. isplaćen joj je honorar od 50 dolara. Za potrebe snimanja legendarne scene u filmu "Sedam godina vjernosti" 15. rujna 1954. u jedan sat u noći njezina se suknja podizala čak 15 puta, a snimanje je pratilo oko 5000 ljudi. Za snimanje dviju scena u filmu "Neki to vole vruće" trebalo joj je 106 pokušaja. Njezin posljednji dovršeni film "Neprilagođeni" stajao je 3,955.000 milijuna dolara i postao najskuplji crno-bijeli film. U noći 4. kolovoza 1962. progutala je više od 40 tableta sedativa Nembutala i preminula u 36. godini kao Marilyn Monroe.