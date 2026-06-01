FOTO Održan casting za izbor Miss sporta Hrvatske, ovo su ljepotice koje su se prijavile

U Zagrebu je održan prvi od dva castinga za ovogodišnji izbor Miss sporta Hrvatske, najdugovječniji izbor ljepote i sporta u Hrvatskoj. Završna priredba održat će se 2. srpnja u Koprivnici, u Domu mladih, a bit će to prvi put u povijesti da ovaj prestižni događaj gostuje u gradu na Dravi. Koprivnica je posljednjih desetljeća postala prepoznatljivo sportsko središte Hrvatske, ponajprije zahvaljujući rukometašicama Podravke Vegete i nogometašima Slaven Belupa.

Na završnoj priredbi nastupit će 16 sportašica iz cijele Hrvatske koje će se stručnom žiriju predstaviti kroz četiri izlaska. Finalistice će nositi sportsku kolekciju Body Feeling, kupaće kostime Pletix i večernje haljine Mistic Exclusive, dok će posebnu pozornost publike i žirija zasigurno privući talent show, zaštitni znak izbora Miss sporta Hrvatske.

U tom dijelu programa svaka će finalistica imati 45 sekundi da predstavi sport kojim se bavi. Kandidatkinje same osmišljavaju koreografiju, glazbu i nastup, čime dobivaju priliku pokazati ne samo sportske vještine nego i kreativnost, osobnost te sposobnost nastupa pred publikom.

Među prijavljenim sportašicama su predstavnice brojnih sportova – atletike, odbojke, nogometa, rukometa, plesa, skokova u vodu, sportske gimnastike, veslanja, ronjenja na dah i drugih disciplina. Upravo ta raznolikost sportova jedna je od posebnosti ovog izbora, koji već godinama okuplja uspješne sportašice različitih uzrasta i natjecateljskih razina.

Među kandidatkinjama je bila Vasilisa Jakubovskaja, kći proslavljene rukometne vratarke Irine Maljko, članice generacije Podravke koja je 1996. godine osvojila naslov europskih prvakinja. U konkurenciji je i Dora Čolig, aktualna dvoranska prvakinja Hrvatske u skoku u vis, kao i Anna Čurković, hrvatska reprezentativka u skoku u dalj te sudionica Svjetskog juniorskog prvenstva u Peruu.

Pozornost je privukla i plesačica Ena Cvijanović, kći glasnogovornika Hrvatskog nogometnog saveza Marka Cvijanovića. No, kao i svake godine, organizatori očekuju da će se među kandidatkinjama tijekom castinga profilirati još nekoliko djevojaka koje bi mogle ozbiljno konkurirati za lentu najljepše sportašice Hrvatske.

Finalistice će se ponovno okupiti u Zagrebu 29. lipnja, gdje će tijekom dva dana odraditi službena fotografiranja, probe i pripreme za završnu priredbu. Nakon toga, 1. srpnja sele u Koprivnicu, gdje ih očekuje bogat program koji je pripremila Turistička zajednica grada Koprivnice. Osim upoznavanja grada i njegovih znamenitosti, kandidatkinje će sudjelovati u brojnim promotivnim i protokolarnim aktivnostima uoči finalne večeri.

Program završne priredbe, kao i prethodnih godina, vodit će Davor Garić. U zabavnom dijelu nastupit će plesači latinoameričkih plesova i akrobatskog rock'n'rolla, dok će posebna gošća biti Nathalie Nujster, europska prvakinja u umjetničkom plesu. Organizatori najavljuju i nastupe nekoliko poznatih glazbenih izvođača, no njihova će imena zasad ostati tajna.

Sve je tako spremno za još jedno izdanje izbora Miss sporta Hrvatske, manifestacije koja već desetljećima uspješno spaja sport, ljepotu, eleganciju i promociju zdravog načina života te mladim sportašicama pruža priliku da se predstave široj javnosti i izvan sportskih borilišta. Miss sporta Hrvatske prvi put se održao davne 1992. godine u Pazinu kada je lentu najljepše ponijela ritmičarka Snježana Bošnjak.