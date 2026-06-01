Jedna od najvećih legendi svoje generacije boluje od raka 4. stupnja, želi se oprostiti s navijačima

Svijet nogometa uzdrman je vijesti da legendarni engleski nogometaš i trener Kevin Keegan boluje od karcinoma četvrtog stupnja. Vijest je otkrio Keegan tijekom emotivnog nastupa u Newcastleu, gradu u kojem je postao legenda. Keegan je o svojoj dijagnozi, koju je njegova obitelj objavila u siječnju, govorio na događaju u kazalištu Tyne Theatre. Otkrio je detalje u svom stilu, unatoč težini životne situacije.

​- Rekli su da imaju vrhunskog liječnika s novim načinom borbe protiv ovoga što imam, a to je rak četvrtog stupnja. Bio je navijač Liverpoola pa sam ga otišao upoznati. Znao sam da neću hodati sam, ako me razumijete - poručio je Keegan.

Također, Izrazio je želju da se vrati na St James’ Park kako bi se oprostio od navijača Newcastlea. Klubovi poput Newcastlea, Liverpoola i Manchester Cityja odmah su mu uputili poruke podrške, ističući njegovo jedinstveno mjesto u povijesti britanskog nogometa.

Keegan se smatra jednom od najvećih igrača svoje generacije. Slavu je stekao igrama u Liverpoolu, s kojim je osvojio tri naslova prvaka Engleske, dva Kupa Uefe, FA kup i Kup prvaka 1977. Kao igrač njemačkog Hamburga osvojio je Bundesligu i dva puta zaredom Zlatnu loptu (1978. i 1979.). Za reprezentaciju Englesku je odigrao 63 utakmice, zabio 21 gol i 31 put bio kapetan tri lava.