Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTRESAO ENGLESKU

Jedna od najvećih legendi svoje generacije boluje od raka 4. stupnja, želi se oprostiti s navijačima

Kevin Keegan
Marc Aspland/NEWS SYNDICATION
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.06.2026.
u 17:47

Također, Izrazio je želju da se vrati na St James’ Park kako bi se oprostio od navijača Newcastlea. Klubovi poput Newcastlea, Liverpoola i Manchester Cityja odmah su mu uputili poruke podrške, ističući njegovo jedinstveno mjesto u povijesti britanskog nogometa

Svijet nogometa uzdrman je vijesti da legendarni engleski nogometaš i trener Kevin Keegan boluje od karcinoma četvrtog stupnja. Vijest je otkrio Keegan tijekom emotivnog nastupa u Newcastleu, gradu u kojem je postao legenda. Keegan je o svojoj dijagnozi, koju je njegova obitelj objavila u siječnju, govorio na događaju u kazalištu Tyne Theatre. Otkrio je detalje u svom stilu, unatoč težini životne situacije.

​- Rekli su da imaju vrhunskog liječnika s novim načinom borbe protiv ovoga što imam, a to je rak četvrtog stupnja. Bio je navijač Liverpoola pa sam ga otišao upoznati. Znao sam da neću hodati sam, ako me razumijete - poručio je Keegan.

Također, Izrazio je želju da se vrati na St James’ Park kako bi se oprostio od navijača Newcastlea. Klubovi poput Newcastlea, Liverpoola i Manchester Cityja odmah su mu uputili poruke podrške, ističući njegovo jedinstveno mjesto u povijesti britanskog nogometa. 

Keegan se smatra jednom od najvećih igrača svoje generacije. Slavu je stekao igrama u Liverpoolu, s kojim je osvojio tri naslova prvaka Engleske, dva Kupa Uefe, FA kup i Kup prvaka 1977. Kao igrač njemačkog Hamburga osvojio je Bundesligu i dva puta zaredom Zlatnu loptu (1978. i 1979.). Za reprezentaciju Englesku je odigrao 63 utakmice, zabio 21 gol i 31 put bio kapetan tri lava.
Ključne riječi
Newcastle Liverpool nogomet Engleska Kevin Keegan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!