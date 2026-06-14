Predsjednik Uefe Čeferin razljutio sudionike SP-a, dobio je odgovor kojeg će dugo pamtiti

Trinaest reprezentacija zajedničkim je priopćenjem odgovorilo predsjedniku Uefe Aleksanderu Čeferinu nakon njegovih kritika na račun proširenog formata svjetskog prvenstva. Zelenortski Otoci, Curaçao, Uzbekistan, DR Kongo, Haiti, Alžir, Tunis, Maroko, Egipat, Gana, Senegal, Južnoafrička Republika i Obala Bjelokosti izrazili su duboko razočaranje zbog Čeferinovih izjava da će ovakvo SP donijeti veći broj nezanimljivih utakmica.

- Uz dužno poštovanje, ali odlučno odbacujemo takve komentare. Za naše zemlje ne postoji nevažna utakmica Svjetskog prvenstva', stoji u zajedničkom priopćenju.

Posebno su naglasili da je za reprezentacije poput Zelenortskih Otoka, Curaçaa i Uzbekistana plasman na svjetsko prvenstvo povijesno postignuće i ostvarenje sna generacija navijača.

Za zemlje poput Konga i Haitija povratak na najveću nogometnu pozornicu nakon dugog izbivanja ima posebno značenje za milijune ljudi koji su na taj trenutak čekali godinama.

- Sugerirati da su takve utakmice manje važne duboko je razočaravajuće i ne pokazuje razumijevanje za trud, žrtvu i ambicije igrača, trenera, saveza i navijača diljem svijeta - navodi se.

- Snaga nogometa leži u njegovoj univerzalnosti. Svjetsko prvenstvo najveće je natjecanje upravo zato što okuplja različite kulture, povijesti i nogometne priče. Svaka momčad izborila je svoje mjesto na terenu. Svaki navijač ima pravo sanjati. Svaka utakmica znači milijunima ljudi diljem svijeta. Odbacujemo komentare Aleksandera Čeferina i ponovno potvrđujemo da razvoj nogometa mora stvarati nove prilike, inspirirati nove generacije i jačati globalni karakter naše igre - zaključili su.