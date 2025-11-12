Naši Portali
RAZVILA SE POLEMIKA

Evo što navijači Dinama pišu o Zvoni Bobanu i kakvi su komentari na izjeave predsjednika

12.11.2025.
u 11:02

“Napokon netko tko razmišlja o Dinamu, a ne o sebi. Ovakve poruke bude nadu da se stvari mijenjaju nabolje. Vrijeme je da Dinamo ponovno bude simbol zajedništva i poštenog rada!”, pišu navijači ohrabreni Bobanovim riječima.

Prvi čovjek Dinama Zvonimir Boban jučer je istupio u medije i progovorio o stanju u klubu. Boban je dao intervju za Večernji list, a potom je gostovao na HTV-u i komentirao krizu u koju je upala plava momčad.

“Jasno da je trener odgovoran za rezultate, ali odgovorni su i igrači i svi mi u klubu. Ovu muku, kao i svi pravi navijači, nosimo i patimo zajedno. Najlakše je mijenjati trenera i oprati ruke. Svi smo mi odgovorni za rezultate, od toga ne bježimo, ali malo konzistentnosti i ozbiljnosti institucija kao što je Dinamo nalaže i zaslužuje. Prošle godine na klupi Dinama bila su četiri trenera, što je odvelo cijeli klub u kaos i to ne smijemo ponoviti. Jasno, Dinamo ne smije biti talac ničijih zabluda: ni mojih ni trenerovih ni onih iz svlačionice. Znamo dobro da smo svi mi samo mali prolaznici u najvećem klubu u kojem se ne može tolerirati mediokritetstvo. To je tako u Dinamu, tako i mora biti”, rekao je Boban koji je potcvrdio da Mario Kovačević ostaje trener.

A službena Facebook stranica Dinama podijelila je video Bobanova intervjua. Na to su se javili navijači i ostavili brojne komentare,od gorljivih poruka podrške do oštrih kritika.

S druge strane, mnogi smatraju da je intervjue više PR nego rješenje stvarnih problema: “Ovo je čisti PR, peglanje slike kluba, a rezultate ćemo vidjeti vrlo brzo, hoće li ih biti ili će sve ostati kao neki dan u Puli.”

Dio komentara hvali Bobana zbog priznanja pogrešaka: “Boban je bar imao hrabrosti stati pred kamere i priznati da je bilo grešaka. Dobro, to je korak naprijed.” No navijači također traže konkretne promjene u igri: “Daj napravi barem tri formacije s kojima će se igrati. Rotiraj igrače, probaj 4-4-2 s Kuletom i Beljom skupa, bez klasičnih krila. Preseli jednog lijevog beka desno ili daj šansu Mikiću. Nemojmo igrati sa tri nominalno defenzivna vezna. Protiv koga?”

Frustracija zbog rezultata također je vidljiva: “Gubiš od Gorice, Lokomotive, u gostima od Vukovara i Istre, to je sramota. Trener stoji na liniji i ne mrda, a igra momčadi je katastrofalna!”

Jedan od najkomentiranijih osvrta kaže: “Boban govori iz srca, ali i racionalno razmišlja. Problem je što većina navijača traži rezultat po svaku cijenu. Ako ne uspije, razmazat će ga po cijeloj državi.”

Međutim, neki navijači pozivaju na strpljenje i dugoročni pristup: “Takve krize nekad treba istrpiti. Svi će pasti nekada, sezona je duga, ozljede i kartoni utječu na sve.” Jedan od komentara sažima raspoloženje navijača: “Budući rezultati će pokazati vrijednost kluba.”

Kupnja