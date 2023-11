Dinamo stalno prima pogotke, a svoje prilike teško realizira. Zato je u problemu

Nesretni Maxime Bernauer u 68. minuti susreta Dinama i Viktorije nespretno je skrivio jedanaesterac i češki klub je iz Maksimira odnio sva tri boda u trećem kolu Konferencijske lige. Plavi se s Viktorijom sad ponovno susreću u gradu piva i nužna im je pobjeda da bi ostali u igri za osvajanje prvog mjesta u skupini u kojoj su još Ballkani i Astana, a prvo mjesto vodi izravno u osminu finala. Bodovi mu trebaju da bi ostao u borbi i za drugo mjesto i prezimljavanje te odlazak u šesnaestinu finala.

Porazom od Ballkanija i Viktorije plavi su si zakomplicirali život u naizgled lakoj skupini u kojoj se očekivala "šetnja" do prvog mjesta i sad im je potreban uspjeh na ovom nezgodnom gostovanju u Češkoj. Tog 26. listopada u Maksimiru plavi su bili statistički bolji, ali to im nije puno pomoglo jer od 12 udaraca samo su dva išla u okvir. I to je boljka plavih u posljednje vrijeme. Nakon utakmice s Viktorijom uspjeli su napuniti mrežu niželigaša Oriolika u kupu, no mučili su se protiv Lokomotive od koje su bili bolji, ali gubili su do posljednjih sekundi sudačke nadoknade kad su se pogocima Baturine i Kaneka vratili i pobijedili. Protiv Varaždina bili su potpuno dominantni, imali su brojne prilike, ali gubili su i tamo, da bi stigli do remija u sudačkoj nadoknadi pogotkom Kaneka.

Kaneko najveći dobitak

Jasno je da plavi imaju problema u napadu, pogotovu s realizacijom stvorenih prilika. Prilika bi bilo i više da Sergej Jakirović ima Brunu Petkovića koji je važan i za razigravanje momčadi, Drmić, Emreli i Kulenović tu ga ne uspijevaju zamijeniti. No nije to jedini problem plavih, Sergej Jakirović i zbog objektivnih okolnosti, ozljeda igrača i bolesti, ne uspijeva standardizirati momčad, stalno mora nešto prisilno mijenjati. A onda nestaju automatizmi u igri koje je možda uvježbavao na treninzima.

Tako je gotovo nemoguće pogoditi s kojim će sastavom plavi u sljedeću utakmicu. No Jakirović je rotirao momčad i kad nije bilo te više sile, kad je uglavnom imao sve igrače na okupu davao je priliku i drugima, želio ih je što više koristiti kako bi proširio kadar na koji može računati. Rotirao je i vratare, a to treneri jako rijetko rade.

– Želim da obojica budu spremna – objasnio je jednom.

Dosad je prvi vratar bio Nevistić dok je Zagorac branio u kupu, no sad se i to promijenilo, iskusni Danijel Zagorac sad je plava "jedinica" i tu je priliku odlično iskoristio. Primljeni pogoci ne idu mu na dušu, doduše, nisu išli ni na Nevistićevu oni koje je primio. A to znači da Dinamo ne igra dobro obranu. Ne mislimo tu samo na četvoricu u zadnjoj liniji koji se stalno mijenjaju, a to nije dobro jer je važno da stoperski par bude dobro uigran. Vezna je linija uglavnom standardna, Mišić, Bulat i Baturina dobro rade, no treba im još i pravi Ademi. On se vraća, ali još nije na razini na kojoj je igrao prije odlaska iz Dinama u Kinu. No činjenica je da Dinamo stalno prima pogotke, još od Istre u svakoj utakmici primio je bar jedan pogodak, osim od Oriolika.

Najveći dobitak u posljednje je vrijeme Japanac Takuro Kaneko, očito se uspio prilagoditi i pokazuje zašto je doveden u Dinamo te će se Špikić teško izboriti za mjesto na desnom krilu. No koliko je Kaneko strašno dignuo svoju formu, toliko je ona pala kod Vidovića. Kad je došao, bio je otkriće, igrao je odlično, no u posljednje vrijeme mu ne ide kako treba i ne treba iznenaditi preseli li Špikić na lijevo krilo, to i voli igrati, tu je bio jako dobar u Gorici kad je dobio priliku.

Viktoria u boljem trenutku

Jakirović za četvrtak mora pronaći pravu formulu s kojom će tražiti pobjedu kod Viktorije. Možda je malo i previše mijenjao i sustav igre tijekom utakmice i pozicije igrača pa je i tu gubio na automatizmima. Tako ne vjerujemo da je s momčadi probavao igru s tri stopera u kojem mu je Bernauer središnji, da je uigravao Baturinu na prirodnom središnjem ofenzivnom veznom pa na lijevom i desnom krilu. Dobro je što pokušava, reagira kad je rezultat loš ili igra nije dobra, ali dojam je da je bilo previše tih promjena u sustavu i pozicijama.

Viktoria je isto bila u maloj krizi, nakon Dinama je poražena od Karvine, ali sad je slavila u derbiju kod praške Slavije s 2:1 i sigurno u boljem raspoloženju čeka plave koji ipak stižu nakon neuspjeha, remija u Varaždinu.

