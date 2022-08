Gojak: Teško mi je! Zagreb mi je drugi dom, nadam se da ovo nije zbogom nego doviđenja

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amer Gojak više nije član zagrebačkog Dinama, službeno je potvrdio klub na svojoj internetskoj stranici.

"U plavom se domu, s kraćim prekidom, nalazi od početka 2015. godine, a danas je zaključio zagrebačku epizodu. Nogometnu karijeru Amer nastavlja u Ferencvarosu iz Budimpešte."

"Baš je svom novom klubu još ujesen 2019. zatresao mrežu na putu prema Ligi prvaka, bio je strijelac zadnjeg Dinamova gola u pobjedi s 4:0 u Budimpešti. Iz Maksimira odlazi s 13 osvojenih trofeja: sedam naslova prvaka, četiri Kupa i dva Superkupa. Dvaput je s plavima igrao u skupini Lige prvaka, dvaput i u Europa ligi pri čemu je isto tako dvaput prezimio u Europi. Iz Dinama je izbivao jedino od sredine listopada 2020. do ljeta 2021. kad je igrao na posudbi u Torinu."

"Štoviše, Gojak se nalazi na 6. mjestu Dinamove povijesne ljestvice po broju nastupa u europskim dvobojima. Odigrao je 53 utakmice preskočivši Milana Badelja koji ima 52 europska nastupa. Ispred su samo Arijan Ademi s 98, Sammir sa 76, Dominik Livaković i Mislav Oršić koji imaju po 64 i Bruno Petković s 54. Odlazi s ukupno 207 odigranih službenih utakmica uz 20 postignutih pogodaka", napisao je Dinamo.

Pogodak po kojem će navijači Dinama najbolje pamtiti Gojaka je onaj protiv Rosenborga u Trondheimu kad je u punom trku s 18 metara s lijeva efektno torpedirao loptu u bliže rašlje za 1:1 i tako odveo Dinamo u Ligu prvaka.

- Kada sam prije više od sedam godina dolazio u Dinamo, znao sam da dolazim u veliki klub, ali nisam znao što me čeka i što će mi sve moje igranje u Dinamu donijeti. Danas kad je došao trenutak za nove izazove u karijeri mogu reći da sam ponosan na svaki dan proveden u klubu i da ću zauvijek u sebi nositi kao trajno sjećanje svaki gol, svaku pobjedu, svako veselje sa svojim suigračima i navijačima koje sam prošao u preko 200 utakmica u dresu Dinama. U Zagrebu sam se osjećao kao kod kuće, to je moj drugi dom. Na svakom treningu i utakmici u cijelom tom periodu sam uvijek davao sve od sebe i vjerujem da navijači Dinama to znaju. Emocije su mi danas podijeljene, ali to je nogomet i život, novi su izazovi ispred mene i veselim se tome. Ipak, vjerujem da moj odlazak iz Zagreba nije zbogom nego samo doviđenja. Hvala svima još jednom na prelijepih sedam godina, a Dinamu, momčadi i cijelom klubu želim puno uspjeha u budućnosti jer je Dinamo moj klub - rekao je Gojak prilikom odlaska.

Dinamo bi za njegov transfer trebao dobiti oko milijun eura.