Dinamo objavom na Facebooku oduševio navijače, svi hvale čudesno pojačanje

Dinamo je u osmom kolu SuperSport HNL-a na Maksimiru uvjerljivo svladao Slaven Belupo rezultatom 4:1. Iako je pobjeda bila dominantna, a strijelci Arber Hoxha, Sandro Kulenović, Monsef Bakrar i Mateo Lisica osigurali mirnu večer, dok je za goste pogodak postigao Adriano Jagušić, u središtu pozornosti nakon utakmice našao se jedan čovjek. Riječ je o najvećem ljetnom pojačanju, alžirskom reprezentativcu Ismaelu Bennaceru, čija je izvedba zasjenila čak i visoku pobjedu Modrih i pokrenula euforiju među navijačkim pukom.

Za 27-godišnjeg veznjaka, koji je u Zagreb stigao 5. rujna na posudbu iz slavnog Milana, ovo je bio prvi start u plavom dresu. Nakon što je debitirao s 24 minute u derbiju protiv Hajduka, trener mu je protiv momčadi iz Koprivnice pružio priliku od prve minute, a Bennacer ju je iskoristio na najbolji mogući način. Odigrao je svih 90 minuta i u potpunosti dominirao sredinom terena, pokazavši zašto je godinama bio ključni igrač talijanskog velikana. Njegova mirnoća s loptom, preciznost dodavanja i taktička inteligencija bili su na razini koju rijetko viđamo na hrvatskim travnjacima, a bio je među najboljim pojedincima na terenu.

Da njegova izvedba nije prošla nezapaženo, potvrdio je i sam klub. GNK Dinamo je na svojim službenim profilima na društvenim mrežama objavio posebnu grafiku posvećenu Alžircu, uz kratak i jasan opis: "Masterclass from Bennacer". U objavi je klub detaljno naveo njegovu statistiku iz utakmice, ističući broj točnih dodavanja, osvojenih duela i ključnih poteza kojima je razbijao protivničku obranu i gradio napade svoje momčadi. Ovaj potez kluba dodatno je potpalio euforiju među navijačima, koji su dobili i službenu potvrdu onoga što su vidjeli svojim očima – dolazak istinske klase u Maksimir.

Objava je u kratkom roku izazvala pravu lavinu pozitivnih reakcija i komentara. Navijači Dinama, oduševljeni onime što su vidjeli, nisu štedjeli na pohvalama i jasno su poručili upravi kluba što očekuju. "Ako je ikako moguće otkupiti ga što prije", jedan je od komentara koji najbolje sažima opće raspoloženje. Drugi su bili jednako direktni: "Top pojačanje", dok je jedan navijač na slikovit način opisao njegovu dominaciju: "Pa on je doktor, izmislio nogomet za cijeli HNL i za 98% Dinama." Ovakvo jednoglasno oduševljenje rijetko se viđa i potvrđuje da je Dinamo pogodio s dovođenjem igrača ovakvog kalibra.

Dolazak Ismaela Bennacera na posudbu s opcijom otkupa ugovora predstavlja jedan od najzvučnijih transfera u povijesti hrvatske lige. Alžirac, čija se tržišna vrijednost prema specijaliziranom portalu Transfermarkt procjenjuje na visokih 15 milijuna eura, ima važeći ugovor s Milanom još dvije godine. Međutim, partija protiv Slaven Belupa i reakcije koje je izazvala jasno sugeriraju da će Dinamova uprava biti pod velikim pritiskom navijača da aktivira klauzulu o otkupu i osigura njegove usluge na duži period. Njegovo iskustvo igranja na najvišoj razini, uključujući osvajanje Serie A, neprocjenjivo je za momčad koja ima visoke ambicije.

Bennacer je u samo 114 minuta provedenih na terenu u HNL-u pokazao da je igrač koji pravi razliku. Njegov prvi start pretvorio se u demonstraciju sile i najavu onoga što navijači mogu očekivati u nastavku sezone. Dok se dojmovi s utakmice još sliježu, jedno je sigurno – euforija oko alžirskog maestra tek je počela, a njegova klasa podigla je ljestvicu očekivanja na najvišu moguću razinu. Dinamo je u njemu dobio ne samo pojačanje, već vođu na terenu koji bi mogao biti ključan u ostvarenju svih klupskih ciljeva ove sezone.