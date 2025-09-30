Naši Portali
ODIGRAO JE SJAJNO

Dinamo objavom na Facebooku oduševio navijače, svi hvale čudesno pojačanje

Zagrijavanje nogometaša Dinama i Slaven Belupa prije početka utakmice 8. kola SuperSort HNL-a
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
30.09.2025.
u 20:36

Zagrebački Dinamo ostvario je uvjerljivu pobjedu protiv Slaven Belupa, no dan nakon utakmice glavna tema je maestralna partija Ismaela Bennacera. Klub je na društvenim mrežama objavio njegovu impresivnu statistiku, što je izazvalo lavinu oduševljenih komentara navijača

Dinamo je u osmom kolu SuperSport HNL-a na Maksimiru uvjerljivo svladao Slaven Belupo rezultatom 4:1. Iako je pobjeda bila dominantna, a strijelci Arber Hoxha, Sandro Kulenović, Monsef Bakrar i Mateo Lisica osigurali mirnu večer, dok je za goste pogodak postigao Adriano Jagušić, u središtu pozornosti nakon utakmice našao se jedan čovjek. Riječ je o najvećem ljetnom pojačanju, alžirskom reprezentativcu Ismaelu Bennaceru, čija je izvedba zasjenila čak i visoku pobjedu Modrih i pokrenula euforiju među navijačkim pukom.

Za 27-godišnjeg veznjaka, koji je u Zagreb stigao 5. rujna na posudbu iz slavnog Milana, ovo je bio prvi start u plavom dresu. Nakon što je debitirao s 24 minute u derbiju protiv Hajduka, trener mu je protiv momčadi iz Koprivnice pružio priliku od prve minute, a Bennacer ju je iskoristio na najbolji mogući način. Odigrao je svih 90 minuta i u potpunosti dominirao sredinom terena, pokazavši zašto je godinama bio ključni igrač talijanskog velikana. Njegova mirnoća s loptom, preciznost dodavanja i taktička inteligencija bili su na razini koju rijetko viđamo na hrvatskim travnjacima, a bio je među najboljim pojedincima na terenu.

Da njegova izvedba nije prošla nezapaženo, potvrdio je i sam klub. GNK Dinamo je na svojim službenim profilima na društvenim mrežama objavio posebnu grafiku posvećenu Alžircu, uz kratak i jasan opis: "Masterclass from Bennacer". U objavi je klub detaljno naveo njegovu statistiku iz utakmice, ističući broj točnih dodavanja, osvojenih duela i ključnih poteza kojima je razbijao protivničku obranu i gradio napade svoje momčadi. Ovaj potez kluba dodatno je potpalio euforiju među navijačima, koji su dobili i službenu potvrdu onoga što su vidjeli svojim očima – dolazak istinske klase u Maksimir.

Objava je u kratkom roku izazvala pravu lavinu pozitivnih reakcija i komentara. Navijači Dinama, oduševljeni onime što su vidjeli, nisu štedjeli na pohvalama i jasno su poručili upravi kluba što očekuju. "Ako je ikako moguće otkupiti ga što prije", jedan je od komentara koji najbolje sažima opće raspoloženje. Drugi su bili jednako direktni: "Top pojačanje", dok je jedan navijač na slikovit način opisao njegovu dominaciju: "Pa on je doktor, izmislio nogomet za cijeli HNL i za 98% Dinama." Ovakvo jednoglasno oduševljenje rijetko se viđa i potvrđuje da je Dinamo pogodio s dovođenjem igrača ovakvog kalibra.

Dolazak Ismaela Bennacera na posudbu s opcijom otkupa ugovora predstavlja jedan od najzvučnijih transfera u povijesti hrvatske lige. Alžirac, čija se tržišna vrijednost prema specijaliziranom portalu Transfermarkt procjenjuje na visokih 15 milijuna eura, ima važeći ugovor s Milanom još dvije godine. Međutim, partija protiv Slaven Belupa i reakcije koje je izazvala jasno sugeriraju da će Dinamova uprava biti pod velikim pritiskom navijača da aktivira klauzulu o otkupu i osigura njegove usluge na duži period. Njegovo iskustvo igranja na najvišoj razini, uključujući osvajanje Serie A, neprocjenjivo je za momčad koja ima visoke ambicije.

Bennacer je u samo 114 minuta provedenih na terenu u HNL-u pokazao da je igrač koji pravi razliku. Njegov prvi start pretvorio se u demonstraciju sile i najavu onoga što navijači mogu očekivati u nastavku sezone. Dok se dojmovi s utakmice još sliježu, jedno je sigurno – euforija oko alžirskog maestra tek je počela, a njegova klasa podigla je ljestvicu očekivanja na najvišu moguću razinu. Dinamo je u njemu dobio ne samo pojačanje, već vođu na terenu koji bi mogao biti ključan u ostvarenju svih klupskih ciljeva ove sezone.
Ključne riječi
HNL Ismael Bennacer Dinamo

