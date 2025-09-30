Naši Portali
NE STOJE DOBRO

Bruno Petković je u teškoj situaciji! Sad je jasno zašto se tuče po glavi nakon odlaska iz Dinama

Zagreb: Igrači GNK Dinamo u suzama se oprostili od navijača
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
30.09.2025.
u 17:13

Petković je već sada shvatio da je došao u loš klub, među suigrače koji klasom nisu ni približno na razini na koju je navikao u Dinamu

Dok je Dinamo trenutačno vodeći u Hrvatskoj ligi te je sjajno počeo i u Europskoj ligi, donedavna prva zvijezda plavih Bruno Petković muči se u svom novom klubu Kocaelisporu. Novopečeni turski prvoligaš trenutačno je posljednji klub prvenstva, sa svega dva boda iz sedam utakmica, a jedina svijetla točka mu je baš Petković, koji je zabio tri od četiri prvoligaška pogotka ove sezone. Doduše, Petković se u posljednjoj utakmici, protiv Bešiktaša, uklopio u sivilo momčadi. Zabilježio je jedan udarac izvan okvira, 10/18 točnih dodavanja, četiri otklonjene opasnosti, 5/15 osvojenih duela i čak 19 izgubljenih posjeda. Na Sofascoreu je za svoju izvedbu dobio ocjenu 6.0, dok su slabije ocijenjeni bili tek braniči Muharrem Cinan (5.8) i Syrota (5.9). Taj jedan udarac Petkovića bila je majstorija škaricama u 37. minuti, kada je po tko zna koji put pokazao da je majstor s loptom.

No, Petković u Kocaelisporu ne može igrati sam, njegovi suigrači nisu niti približno na razini onih koje je imao u Dinamu. Nekad je u Maksimiru igrao s Pjacom, Oršićem, Kulenovićem, prije toga Olmom, Majerom..., a sada u Kocaelisporu igra s potkapacitiranim igračima od kojih baš niti jedan ne bi mogao konkurirati za maksimirski klub. Petković je nažalost, sada je to sve jasnije, odabrao krivi klub nakon rastanka s Dinamom, jer slijedi mu teška borba za opstanak u Turskoj ligi, odnosno igranje u klubu bez ikakvih ambicija za plasmanom koji bi osigurao igranje europskih utakmica iduće sezone.

Petković je s Kocaelisporom dogovorio dvogodišnju suradnju s opcijom produljenja na još jednu sezonu, a zarađuje, prema pisanju Turaka, čak 1,5 milijuna eura godišnje. No, sumnjamo da mu je u ovoj situaciji novac najbitniji, pogotovo sada kada je shvatio u kako je prosječan, odnosno loš klub stigao. Turci su naravno sretni što su doveli igrača takve klase, povremenog hrvatskog reprezentativca, a kada su vidjeli koliko kvalitetom odskače od suigrača, odmah su mu dali i kapetansku vrpcu. No, Petković se već sigurno tuče po glavi i razmišlja je li možda trebao postupiti drugačije prilikom pregovora s Dinamom, odnosno Zvonimirom Bobanom. Nudio mu je Boban da bude vođa i kapetan novog Dinama, no Petkoviće se previše premišljao pa završio u ispodprosječnom turskom prvoligašu.
Dinamo Turska Bruno Petković

