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ODRŽAN ŽDRIJEB

Dinamo doznao protivnika u pretkolu Lige prvaka, plavi nisu imali sreće

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 13:03

Prva utakmica igrat će se 21. ili 22. srpnja u Švicarskoj, dok je uzvrat na rasporedu 28. ili 29. srpnja na Maksimiru.

Dinamo će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv Thuna, aktualnog prvaka Švicarske, odlučeno je na ždrijebu u Nyonu. Hrvatski prvak imao je status nositelja.

Prva utakmica igrat će se 21. ili 22. srpnja u Švicarskoj, dok je uzvrat na rasporedu 28. ili 29. srpnja na Maksimiru.

Plavi nisu imali sreće u ždrijebu jer su dobili klub koji je lani postao prvak Šivcarske nakon što su se vratili iz druge lige. Prvi im je to naslov u 128 godina postojanja.

Momčad je pritom nadmašila sva predsezonska očekivanja te iza sebe ostavila tradicionalne švicarske velikane poput Young Boysa i branitelja naslova Basel.

Inače, prema Transfermaktu Dinamo vrijedi 76 milijuna eura, a Thun 28 milijuna.
Ključne riječi
Liga prvaka Dinamo

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