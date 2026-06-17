Dinamo doznao protivnika u pretkolu Lige prvaka, plavi nisu imali sreće

Dinamo će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv Thuna, aktualnog prvaka Švicarske, odlučeno je na ždrijebu u Nyonu. Hrvatski prvak imao je status nositelja.

Prva utakmica igrat će se 21. ili 22. srpnja u Švicarskoj, dok je uzvrat na rasporedu 28. ili 29. srpnja na Maksimiru.

Plavi nisu imali sreće u ždrijebu jer su dobili klub koji je lani postao prvak Šivcarske nakon što su se vratili iz druge lige. Prvi im je to naslov u 128 godina postojanja.

Momčad je pritom nadmašila sva predsezonska očekivanja te iza sebe ostavila tradicionalne švicarske velikane poput Young Boysa i branitelja naslova Basel.

Inače, prema Transfermaktu Dinamo vrijedi 76 milijuna eura, a Thun 28 milijuna.