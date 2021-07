Dinamo nije ni prijavio Dominika Livakovića za utakmice s Islanđanima

Počinje najvažniji dio sezone za Dinamo, ljeto je za maksimirski klub uvijek ključno jer tu se igraju kvalifikacije za europska natjecanja, a Dinamo od Europe, uz prodaju igrača, živi. Stoga, već na startu plavi moraju biti dovoljno kvalitetni, koliko god im suparnik nije nimalo zvučan. Islandski Valur iz donjeg je doma europskog nogometa, no svako podcjenjivanje takvog suparnika može biti opasno. Tim prije jer ni Dinamo sam ne zna u kakvom je stanju. Istina je da su plavi igrali dobro na pripremama, upisali sve četiri pobjede i pogotovu su u prvom poluvremenu protiv Rostova pokazali visoku kvalitetu.

Livaković nije ni prijavljen

No pripreme su ipak nešto drugo, ovdje se s Valurom igra za velike stvari, a riječ je o prvoj stepenici na putu do željene europske jeseni.

– Naš je cilj uvijek ulazak u skupinu europskog natjecanja, naravno da bismo rado da to bude Liga prvaka, ali nećemo plakati budemo li igrali u skupini Europske lige – kazao je trener Dinama Damir Krznar.

Prošle je sezone Dinamo isto krenuo u kvalifikacijama za Ligu prvaka, no imao je jače suparnike, rumunjski Cluj plavi su prošli nakon jedanaesteraca, a onda ispali od Ferencvarosa. No tada se zbog koronavirusa igralo samo jednu utakmicu, u dvije bi plavi i tada bili veliki favoriti, a apsolutni su favoriti protiv ovog prvog suparnika. Drugi će biti puno teži, ciparska Omonia može biti opasna, ali do nje valja proći danas u užarenom Zagrebu i onda u utorak u hladnom Reykjaviku preko Valura.

Dinamov plan i želja već je u prvoj utakmici ostvariti rezultat koji će jamčiti prolaz, u tom slučaju Krznar bi poštedio dalekog puta reprezentativce koji su imali kraće pripreme, igrače koji osjećaju bilo kakve tegobe. No u maksimirskih 90 minuta plavi će morati biti jako ozbiljni bez obzira na to s kojim će sastavom krenuti.

To sigurno neće biti momčad koja je iznijela sjajnu europsku prošlu sezonu. Hrvatski reprezentativci još su na odmoru, većina njih priključit će se današnjem treningu Dinama, ali onda s tribina gledati susret. Sigurno je da Dominik Livaković neće braniti, on čak i nije prijavljen Uefi za prve dvije europske utakmice plavih. Tako će na vratima biti Danijel Zagorac, koji ima iskustva s kvalifikacijama, i prije tri godine bio je na vratima jer se Livaković jako dugo zadržao na SP-u u Rusiji. I sjajni Zagi odlično je odradio posao. Dinamo je doveo Ivana Nevistića iz Rijeke, ali Zagorac je u ovom trenutku u prednosti, Dinamo mu s pravom iznimno vjeruje pa mu je i produljio ugovor.

Stoperi bi trebali biti Lauritsen i Theophile, iako bi možda i Perić mogao uskočiti umjesto Francuza. Više je dvojbi na bekovskim pozicijama, i to na obje. Na desnoj strani nema Moharramija i neće ga biti zbog ozljede još oko mjesec dana, a u konkurenciji su Ristovski i Stojanović. Slovenski reprezentativac prošao je cijele pripreme s Dinamom i bio je jako dobar, makedonski reprezentativac priključio se nakon ispadanja Makedonije s Eura i Stojanović bi u ovom trenutku mogao biti u prednosti.

Na lijevom beku Krznar i nema puno izbora, otpisani su Leovac i Čabraja pa je ostao na Moubandjeu i Štefulju. Na pripremama je Moubandje više pokazao, ali i zaradio je lakšu ozljedu, tako će krenuti Štefulj ili možda Franjić, koji je to već igrao, ali dojam je da Dinamu u ovom trenutku treba ofenzivniji bek, a to je Štefulj.

Idemo što prije zabiti gol

U sredini je konkurencija velika, ali tu i ne bi trebalo biti većih dvojbi. Jakić, Ademi, Mišić i Majer drže četiri pozicije, a peti bi mogao biti ili Kastrati desno ili pak Menalo ili Čuže lijevo, dok će u špici krenuti povratnik Duje Čop.

– Atmosfera u momčadi od prošle je sezone ostala jako dobra, ali za nastavak dobrog ozračja potrebne su pobjede, tako da se nadam da ćemo već danas startati s dobrim rezultatima – kazao je Kristijan Jakić, koji je i prošle sezone bio standardni član udarne momčadi.

– Uspjeli smo pogledati nekoliko njihovih utakmica i čine mi se kao čvrsta momčad, vole se nadigravati, imati loptu u svom posjedu. Međutim, mislim da će se u srijedu samo nas pitati, pokušat ćemo što prije zabiti pogodak, držati loptu što više u svojim nogama. Mislim da neće biti problema – kaže Jakić.

Iako na Islandu igraju napadački, ovdje ih ne treba očekivati s otvorenim gardom. Pogotovu jer su stigli u užasnu zagrebačku vrućinu.

