Hrvat o životu na Islandu: Bojali su se korone, a Dinamo im je sporedna tema

S obzirom na to da su vatreni ispali s Eura, ljubitelji hrvatskog nogometa okreću se domaćim klubovima. A od njih prvi starta Dinamo koji danas igra 1. pretkolo Lige prvaka protiv islandskog Valura iz Reykjavíka (19 sati). Tamošnji najbolji klub koji prema Transfermarktu vrijedi 2,95 milijuna eura (Dinamo vrijedi 139,5 mil. eura) ne treba podcjenjivati. A tko su oni i kakav je islandski nogomet, pitali smo Igora Jugovića (32). Nogometaš je to Jaruna koji je tri godine igrao na Islandu, točnije za Fjölnir (od 2016. do 2019.).