Dinamo nije bolji od Hajduka, a mi podcjenjujemo HNL

Mate Bilić ovih se dana vratio iz Španjolske. Posvećen je svom trenerskom obrazovanju i logično, htio je uživo vidjeti kako izgleda novi Hajduk.

- Vidljivo je bilo da Hajduk protiv Bugara igrao u grču, što je donekle i normalno, budući da je riječ o prvoj utakmici. Gosti su igrali bunker, a svoju priliku tražili kroz kontranapade. Ne treba bježati od toga da to nije bila pretjerano gledljiva utakmica. Razumljivo, jer je su pripreme u tijeku. A možda su i očekivanja navijača bila previsoka s obzirom na svježu emociju sa SP-a u Rusiji - počeo je Bilić.

Bivši Hajdukov napadač, koji je svoju afirmaciju, između ostaloga, doživio i u Španjolskoj, naglasio je:

- Teren je bio katastrofalan. To nisu bili normalni uvjeti za igru. No, to je peh koji prati Hajduk zadnjih godina.

Bit će bolje u Bugarskoj

Bilić je uvjeren da će to drugačije izgledati u uzvratnoj utakmici.

- Hajduk će imati više prilike u Bugarskoj. A naša osnovna prednost je što Hajduk ima veće iskustvo igranja u europskim utakmicama.

Kako je vidio kompoziciju Hajdukove igre?

- Osjetilo se da nema agresivnosti u napadu, a veznjaci moraju preuzeti više odgovornosti, posebice Mijo Caktaš i Hamza Barry.

U veznom redu debitirao je osamnaestogodišnji Ante Palaversa?

- On je preuzimao odgovornost i sasvim dobro je odigrao, no morate uzeti u obzir da je tom dečku tek 18 godina i da je prvi put igrao pred tolikim brojem gledatelja.

Matu Bilića veseli baš taj smjer u klupskoj politici Hajduka.

- Hajduk je potpisao šest ugovora s mladim igračima. To me posebice raduje, pa ako hoćete i kao Hajdukova navijača. Vidim da Željko Kopić ima jasnu viziju. Očito je razlučio s tim na koga računa, a na koga ne. Kada me već pitate za te mlade igrače, moram izdvojiti Domagoja Bradarića, klinca koji igra na lijevom boku. Vjerujem da će mu Kopić u ovoj sezoni dati priliku. On ima ogroman potencijal razviti se u pravog igrača. I ne samo njemu, nego i ostalim mladim dečkima koji će biti budućnost ovog kluba. Jer, dosta sam lani gledao B momčad i dečki stvarno imaju potencijal. Svi igrači koji su donosili profit Hajduku, stizali su iz omladinskog pogona - ističe Bilić.

Što, dakle, Hajduk može s ovim rosterom?

- Hajduk je uvijek željan trofeja i naslova. Nije lako jer je liga teška, bez obzira koliko je mi podcjenjujemo. Vjerujem da će i u kupu i prvenstvu dogurati do kraja. S tim da će se momčad do kraja prijelaznog roka posložiti.

Pozivi iz Španjolske

A kako mu izgleda Dinamov roster?

- Potpuno je promijenio momčad, mislim da ovaj Hajduk nije nimalo slabiji od Dinama. No, teško je u ovoj fazi ocijeniti kvalitetu momčadi.

Mate zadnjih mjesec dana prima stotine poziva i poruka zbog uspjeha naše vrste na SP-u.

- Sada je pravi trenutak da profitiramo iz tog uspjeha. I treneri i igrači koji dolaze.

Odmor u Splitu neće predugo trajati.

- Spremam se obići neke klubove u Španjolskoj, najvjerojatnije i prijatelja Monchija u Romi. Želim pokupiti ideje iz ozbiljnijih sredina i vidjeti njihov rad - zaključio je Mate Bilić.

