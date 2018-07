Zoran Mamić: Zdravko je uz Dalića i igrače također zaslužan za srebro

U Varaždinu je igrana prijateljska nogometna utakmica u kojoj je istoimeni drugoligaš pobijedio Al Ain, aktualnog prvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata, s 2:1. Strijelci za momčad Varaždina koju vodi Miljenko Mumlek bili su Domagoj Drožđek i Dragan Weber, a jedini gol za Al Ain zabio je Brazilac Caio.

Al Ain vodi Zoran Mamić koji je nedavno izabran za najboljeg trenera UAE-a. Za dobar imidž hrvatskih trenera u Aziji pobrinuo izbornik Zlatko Dalić koji je s Al Ainom igrao finale azijske Lige prvaka, a osvojio je i prvenstvo, kup i President cup.

- Zlatko je u Al Ainu ostavio traga i radio dobar rezultat. Naravno da je lijepo kad hrvatski treneri postižu uspjehe. Imidž hrvatskih trenera, ali i nogometaša raste iz sekunde u sekundu i to treba zadržati. Svaka nova utakmica je novo dokazivanje. Izbornik je sada heroj i najbolji na svijetu, ali ne daj Bože da krene po zlu u Kupu nacija jer to se kod nas okrene preko noći – rekao je Zoran Mamić za 24 sata.

Brat Zdravko nalazi se u Međugorju.

- Sigurno da je Zdravku teško, nije ugodno. Ako se sjetimo priča kad je Dalić stigao na klupu reprezentacije, pričalo se da je došao Mamićev čovjek i da je to vraćanje usluge jer je mene doveo u Al Ain. Ako je to istina, napravili smo dobar posao - Al Ain je osvojio dvostruku krunu, a Hrvatska je druga na svijetu – kazao je Zoran Mamić.

Oštro je opovrgnuo priču da je riječ o vraćanju usluga.

- Šalu na stranu. Niti je Zlatko mene doveo u Al Ain niti je Zdravko odlučivao o izborniku. Bio je jedan od važnih faktora koji odlučuju. Također prije prvenstva krenule su priče da će sve dirigirano iz Međugorja pa ga onda treba ga i pohvaliti – istaknuo je Mamić

Čak 14 igrača iz Dinama stiglo do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

- Zdravko je uz igrače i stručni stožer sigurno najvažniji čimbenik ove reprezentacije. Oni koji to pokušava osporiti jednostavno ne razumiju neke stvari. Nisu ti igrači preko noći postali dobri, oni se stvaraju godinama. Također moramo biti objektivni i reći da nam se sve posložilo. Od atmosfere, sreće koju nismo imali na drugim smotrama, a i do finala smo izbjegli reprezentacije kao što su Njemačka, Brazil, Belgija, Španjolska. Trebamo uživati u tome! No, ne živi se ono što je bilo jučer jer je nogomet ili sport stalno novo dokazivanje – naglasio je Zoran Mamić i dodao:

- Ne razmišljam o klupi hrvatske reprezentacije. Koncentriran sam isključivo na Al Ain.

