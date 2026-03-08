Kovačević nadmudrio Garciju, a neki su igrači Hajduka bili daleko ispod nivoa

U najvećem hrvatskom derbiju Dinamo je na Poljudu s 3:1 pobijedio Hajduk i tako 11 kola prije kraja stigao korak do naslova prvaka! U zanimljivoj i vrlo sadržajnoj utakmici Dinamo je pokazao da je trenutačno apsolutno najbolja hrvatska momčad, a puno je toga bilo odlučeno već u prvih 11 minuta utakmice, kada su gosti pogocima Zajca (7.) i Vidovića (11.) poveli 2:0. Vratio se Hajduk u igru golom Pukštasa u 28., potom i umalo izjednačio, no onda je gol Bakrara u 38. minuti utakmicu opet odveo u mirnije vode za plave.

U drugom dijelu gosti su iskontrolirali utakmicu, a bijeli nisu imali napadačkih rješenja u posljednjoj trećini igrališta. Dinamo je danas jednostavno imao puno više raspoloženih pojedinaca, ustvari, plavi nisu imali niti jednog igrača koji je podbacio. U Hajduku su pak mnogi bili ispod nivoa potrebnog da se pobijedi Dinamo koji ovog proljeća nezaustavljivo i goropadno juri Supersport HNL-om.

Dinamo je potpuno zasluženo slavio, pokazao da ima veću kvalitetu u momčadi, a dojam je i da je trener plavih Mario Kovačević itekako nadmudrio Gonzala Garciju. Hajduk kao da nije bio spreman da će Dinamo goropadno krenuti od prve minute, a baš to dogodilo se od samog početka utakmice. Kovačević je i danas potvrdio da mu derbiji leže, a Garcijini kritičari i dalje će moći tvrditi da je Urugvajac trener za male utakmice, pošto Hajduk najlošije izgleda baš protiv Dinama i Rijeke.

Plavi su na kraju apsolutno zasluženo slavili, bili su dominantniji, konkretniji, agresivniji u duelima

Dinamo je tako u Zagreb otputovao s jednom rukom na trofeju, jer ovih 10 bodova razlike u stvarnosti je 11 bodova razlike, iz razloga što je, u slučaju izjednačenog broja bodova, prvi kriterij međusobni omjer dvaju klubova. A u tom omjeru Hajduk više ne može prestići Dinamo, pošto su plavi u tri ovosezonske utakmice u upisali dvije pobjede i remi.