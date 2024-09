Dinamo je našao novog trenera? I igrači su ostali iznenađeni nakon ulaska u svlačionicu

Čeka se službena objava s Maksimira. Novi trener Dinama bit će javnosti poznat najkasnije u ponedjeljak ujutro. Kako pišu Sportske novosti, neće se privremeni nasljednik Sergeja Jakirovića na toj funkciji zadržati više od jedne utakmice i par treninga. Sandro Perković jutros je stigao u svlačionicu samo kako bi odradio rehabilitacijski trening nakon hoda po trnju u Koprivnici. Tada je i igračima obznanjeno da će ih uskoro preuzeti novo lice, to im je rekao baš on.

E sad, i dalje se ne zna tko će biti novi trener Dinama. Iako se zadnjih dana uvelike pisalo o Nenadu Bjelici, on vjerojatno neće biti taj. Treba reći da su i igrači očekivali povratak Bjelice, no on se, s velikom sigurnošću možemo reći, ipak neće dogoditi.

Objava iz Dinama mogla bi se dogoditi već u nedjelju navečer. Ako ne, ponedjeljak je dan kad ćemo doznati tko će nakon Jakirovićeve ere preuzeti konce u plavom klubu.