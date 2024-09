Javio nam se bivši kapetan: 'U moje vrijeme u Dinamu nije bilo ovako. Nadam se da je ovo samo izuzetak'

U sjeni dolaska Ivana Rakitića u Hajduk iz Al Shababa protekao je povratak u HNL još jednoga igrača koji je Saudijsku Arabiju zamijenio Hrvatskom. Domagoj Antolić s 34 godine prešao je iz Damaca u Lokomotivu. Kako je do toga došlo?

– Istekao mi je ugovor s Damacom i nije bilo signala ni s jedne ni druge strane o produljenju. Rastali smo se na lijep način, i tako je moja avantura u Saudijskoj Arabiji završena. Grad u kojemu sam igrao zove se Khamis Mushait, do prijestolnice Rijada leti se sat i četrdeset minuta. Meni je život u tom gradu bio O. K., iako ću priznati da su financije bile najvažniji faktor koji me tamo držao tri i pol godine. No meni je i obitelj većinu vremena bila tamo sa mnom, supruga i djeca, pa eto – jedino što nam je tamo nedostajalo bili su internacionalni vrtić i škola. Sve druge sfere života tamo su na visokom nivou – kazao nam je Antolić.

Je li vam saudijska liga dala dobar podražaj, je li vam bila zahtjevna, dovoljno izazovna?

– U Saudijsku Arabiju došao sam 2021. godine iz varšavske Legije, kada ta liga nije bila na razini današnje. Od tada je liga jako napredovala, osobito u prošloj sezoni, kada su uspjeli dovesti velike svjetske zvijezde, i ona je sada zaista jako ozbiljno natjecanje.

Je li umjesno reći da je na primjer Marcelo Brozović u saudijskoj ligi stagnirao?

– To je stvar individualca, a ne lige. Mi možemo ovdje govoriti o Francuzu Kanteu iz Al Ittihada, koji je na Euru bio igrač utakmice, pa i kapetan Rumunjske Stanciu iz Damaca imao je vrlo dobru ulogu na Euru, Srbin Milinković-Savić iz Al Hilala u prvom krugu Eura bio je igrač s najvećom kilometražom na terenu... Nema smisla sve igrače koji igraju u Saudijskoj Arabiji trpati u isti koš. Mi moramo biti svjesni da Brozović nije bio na svojoj razini, ali razlog tome nije način igre u saudijskoj ligi. Kada je tek bio došao u Al Nassr, Broz je u prvih pola godine baš jako dobro igrao, tada su se Saudijci zaljubili u njega i svi su pozitivno govorili o njemu. Čine to i danas, ništa se tu nije promijenilo. Brozović bi s formom u kojoj sada igra mogao normalno igrati za reprezentaciju na svojoj staroj razini.

Kako ste doživjeli Ronalda na terenu u njegovim veteranskim godinama?

– Statistika kaže kako je Ronaldo u prošloj sezoni nadmašio broj od 20 golova, to znači da je snažno pridonosio momčadi. Ono što me iznenadilo njegova je posvećenost nogometu, kod njega postoji isti onaj stari žar s kojim slavi svoje golove, što znači da je još uvijek motiviran. Ako si najbolji strijelac lige, onda si sigurno na visokoj razini, a vidimo da Ronaldo još uvijek zabija i za reprezentaciju, što je najbolja potvrda tog visokog levela.

Kako ste se odlučili za povratak u Lokomotivu?

– S gospodinom Šikićem imao sam džentlmenski dogovor da ću doći u Lokomotivu ako mi ne dođe neka bolja ponuda. Meni je to najnormalnije, da se vratim tamo gdje sam već bio, gdje su i danas isti ljudi koji su i tada bili u klubu. U Lokomotivi vlada zdravo, obiteljsko ozračje, i zato sam sretan što sam tu. Nekad sam igrao protiv Karačića, Kolingera i Pajača, a Duji Čopu bio sam suigrač u Dinamu.

Pepova mašinerija

Kako biste usporedili saudijsku i hrvatsku ligu?

– Naša liga u ovom trenutku ne može se mjeriti sa saudijskom, tamo je sve na višoj razini nego kod nas.

Na žalost, razina koju drži hrvatska liga bila je najočitija baš ovoga tjedna u Münchenu. Osobito u svjetlu činjenice da je Dinamo protiv Bayerna imao iskusnu momčad na terenu. Je li vas sve to šokiralo?

– Je, je, lagao bih kada bih rekao da je drukčije. Ja i dalje mislim da su prošli oni dani kada je Dinamo bio samo prolaznik u Europi, jer tu je dosta igrača koji su prolazili skupine, pobjeđivali velike momčadi – Tottenham, West Ham, Chelsea, Betis. Na osnovi toga gradio sam optimizam uoči Bayerna. Dogodio se sada težak poraz, ali nadam se da je to samo izuzetak; da je Bayern imao svoj najbolji, a Dinamo svoj najgori dan. Ali, nije lako doći igrati iz HNL-a u ambijent Allianz Arene, gdje je Dinamu sigurno teže nego nekom Mainzu ili Kölnu, koji svakog tjedna igraju utakmice pred punim stadionima.

Dinamo za koji ste vi igrali 2015. godine u Münchenu je primio "samo" pet?

– U moje vrijeme mentalitet kluba bio je drukčiji; ajmo se mi samo plasirati u Ligu prvaka, a tamo što se napravi – napravi. Mi smo isto imali dobru momčad, a primili smo od Bayerna pet pogodaka, no teško se bilo oduprijeti Guardiolinoj mašineriji s Lahmom, Thiagom Alcantarom, Lewandowskim...

Kakva sezona čeka Lokomotivu? Čini se da to nije momčad koja bi se mogla boriti za Europu?

– Odigrano je tek šest kola, a čini mi se da je u prošloj sezoni Lokomotiva u ovo vrijeme bila u sličnoj poziciji. Dosta igrača je otišlo, kao što to uvijek biva u Lokomotivi, došlo nas je 7-8, i kad se bolje uigramo, sigurno ćemo krenuti prema gore. Očekuju nas sada Osijek i Dinamo, ali ni pred kim nemam nikakva straha otkad sam vidio koliku kvalitetu posjedujemo.

Jeste li planirali završiti karijeru u Lokomotivi?

– Da, Lokomotiva će biti moj posljednji klub za koji ću igrati. Nastojat ću ostati zdrav i pružati najbolje od sebe. Kada osjetim da to više ne mogu, prestat ću.

Tko su trojica vaših najvećih suigrača?

– U Dinamu sam s 18 godina debitirao kada je Luka Modrić još bio u Dinamu, tako da je on broj jedan, jer smo skupa odigrali nekoliko utakmica. Nakon njega – Mandžukić i svakako Andrej Kramarić, s kojim sam igrao u Lokomotivi kada smo bili doprvaci i igrali u finalu Kupa – zaključio je Domagoj Antolić.