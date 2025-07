Superračunalo prognozira: Evo koliko naših klubova ide u Europu, sprema se velika drama

Ovog tjedna hrvatski nogometni klubovi nastavljaju svoj europski put kroz kvalifikacije za Uefina natjecanja. Rijeka u srijedu gostuje u Bugarskoj gdje igra uzvratnu utakmicu protiv Ludogoreca u drugom pretkolu Lige prvaka. Hajduk i Varaždin svoje uzvrate drugog pretkola Konferencijske lige igraju u četvrtak. Splićani dočekuju Ziru na Poljudu, dok Varaždin gostuje kod portugalske Santa Clare.

Provedene su simulacije mogućeg broja hrvatskih klubova u grupnim fazama europskih natjecanja, a procjene pokazuju da bi Hrvatska mogla imati dva predstavnika. Dinamo je već osigurao grupnu fazu Europske lige, a analize sugeriraju da bi barem još jedan klub mogao izboriti nastup u jednoj od europskih skupina.

Najizgledniji kandidat za to je Rijeka. Prolaskom protiv Ludogoreca osigurala bi najmanje plasman u grupnu fazu Konferencijske lige, čak i ako ne prođe sljedeće prepreke. S druge strane, Hajduk i Varaždin imaju teži zadatak. Kako bi ušli u grupnu fazu Konferencijske lige, moraju pobijediti sve preostale protivnike u kvalifikacijama.

