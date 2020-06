Dinamo ga je doveo za doslovno četiri lopte, a na njemu će zaraditi milijune!

Nije bilo lako novom treneru Dinama Igoru Jovićeviću napraviti selekciju, od oko 50 igrača izabrati one koje će završiti ovu koronasezonu. Koga će ostaviti, a koga poslati natrag u drugu momčad Dinama ili u juniore? I sam je rekao da to nije lako jer su ti klinci koji su bili priključeni radu u stanci tijekom korone, a on ih jako dobro poznaje jer je vodio drugu momčad Dinama koju je sada preuzeo Goce Sedloski, kao što je vodio i mladu momčad u Ligi prvaka i Premier League Cupu.

– Ako bismo sudili prema zaslugama, onda je puno tih igrača zaslužilo ostati s prvom momčadi. No, ionako imamo veliki kadar igrača, a malo utakmica i morali smo pametno odlučiti tko će raditi s kojom momčadi – kazao je Jovićević nakon dvije utakmice prije nego što je počeo raditi s odabranima koji će iznijeti nastavak prvenstva, tih deset utakmica, prve momčadi.

Proslavio 21. rođendan

Oko jednog imena sigurno nije morao dvojiti, Marko Đira je već standardni član prve momčadi, ovog svibnja proslavio je 21. rođendan, a ove sezone iskusio je i igranje u Ligi prvaka. Naime, Nenad Bjelica dao mu je određenu minutažu i u Ligi prvaka, igrao je u tri utakmice (protiv Šahtara u Maksimiru, Atalante u Milanu i najviše, 31 minutu, protiv Manchester Cityja u Zagrebu). U HNL-u nastupio je devet puta, triput je bio u početnoj postavi i tada je igrao svih 90 minuta.

Nisu u Dinamu dvojili, iako je imao valjani ugovor, shvatili su da imaju dobrog igrača i u ožujku ove godine dali su mu novi, bolji financijski ugovor i “zavezali” ga time do 2025. godine.

Dečko ima 171 centimetar, ali na terenu će se svaki suparnički ofenzivni vezni pokušati maknuti što dalje od njega jer taj Đira nema milosti. Bez pardona će napraviti sve na terenu za svoju momčad. Još je mlad, a dojam je da je u svakoj utakmici tako motiviran kao da mu je zadnja ili kao da ga gledaju emisari najvećih klubova pa se ubija na travnjaku. No, dečko jednostavno tako uvijek igra. Možda mu fali još malo mirnoće, nekad je previše eksplozivan prema suparniku ili sucu, pa se znalo dogoditi da ga iskusniji igrači Dinama moraju smirivati. No, pravi je pitbull, taj kada uhvati suparnika, ne pušta ga i Dinamo s njime ima igrača koji će biti jako važna karika.

Marko Đira, kojeg se jedno vrijeme pisalo Gjira, a Transfermarkt ga piše Djira, rođen je u Šibeniku. Nogomet je igrao u svom Skradinu, gradiću s manje od 4000 stanovnika, poznatijem kao gastronomska i turistička meka u kojoj je znao ljetovati i Bill Gates, negoli po SOŠK-u, tamošnjem nogometnom klubu iz kojeg je Marko kao klinac došao u Šibenik.

– Điru sam iz Skradina u Šibenik doveo tako što sam Skradinu dao četiri lopte. Kasnije su ljudi iz Dinama, kada smo igrali protiv njih, a moj sin bio je trener klinaca Šibenika, vidjeli Điru i mladog golmana Renata Josipovića i odveli ih u Maksimir – pričao nam je nedavno Ive Šupe stariji, današnji umirovljenik, čiji je sin, također Ivo, i danas u šibenskom klubu, od sljedeće sezone prvoligašu.

Puno smo pričali s Ivom Šupom starijim, prati on Điru, Josipovića i Ademija, igrače iz svog Šibenika, i iznio je jednu zanimljivu ideju. Za Ademija kaže da bi bio najbolji kao libero, u sustavu s trojicom igrača u zadnjoj liniji, pa bi možda Jovićević mogao o tome i razmisliti. Puno je onih koji misle da je Marko Đira upravo nasljednik Ademija, ali tek treba vidjeti kako razmišlja Jovićević. Naime, Bjelica je svog kapetana pomaknuo sa “šestice” na “osmicu”, s mjesta zadnjeg veznog na igrača između dvaju šesnaesteraca koji se često ubacuje u završnicu. I u toj se ulozi Ademi čudesno snašao, bliže je golu, zabija i asistira. No, Đira je klasični zadnji vezni, dakle danas je prva alternacija Nikoli Mori koji je postao broj jedan na toj poziciji. Ima tu još klinaca koji bi mogli igrati jako dobro na toj poziciji, ali Đira je danas prva opcija nakon More i puno ćemo ga gledati u sezonama koje dolaze. Već je prošao nekoliko priprema s prvom momčadi kao najperspektivniji, a sad više nije perspektivan.

Nije ugodan protivnik

Marko Đira je danas relevantni član prve momčadi Dinama, sigurno je da “fantazisti” suparničkih momčadi neće biti sretni kad vide da istrčava na teren, takav pitbull nikad nije ugodan protivnik. Uostalom, već je i europsko tržište prepoznalo tog dečka, vrijednost mu je višestruko skočila u pola godine i nije mu Dinamo bez razloga dao novi, izdašniji ugovor.

– Potpisivanje novog ugovora mi je veliko priznanje. Očito sam zadovoljio struku i ljude iz kluba kada su mi dali novu dozu povjerenja ovim ugovorom. Trudit ću se to opravdati na treninzima i utakmicama – kazao je Đira nakon potpisivanja.

I gledajući ga i kod novog trenera Jovićevića, sigurni smo da je ugovor Đire i Dinama pravi posao za obje strane iako se Đira još ne želi uspoređivati s kapetanom, svojim Šibenčaninom Arijanom Ademijem.

– Daleko sam ja od kapetana Ademija – mirno je nedavno rekao Đira, no nema sumnje da je na pravom putu.