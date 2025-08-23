Naši Portali
KAKVO POJAČANJE

Detalji Hajdukove senzacije: Reprezentativac koji je vrijedio 25 milijuna eura dolazi na Poljud

Le FC Barcelone victorieux face à Valence (5 - 0) lors de la Coupe du Roi
Alterphotos / PsnewZ / Bestimage
VL
Autor
Vecernji.hr
23.08.2025.
u 12:15

Detalje posla donijela je Marca, koja piše da je Guillamon dogovorio sporazumni raskid ugovora s Valencijom.

Hrvatskim medijskim prostorom odjeknula je vijest da bi u Hajduk trebao doći Hugo Guillamon, veznjak Valencije i igrač koji je bio u kadru reprezentacije Španjolske na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.  Radi se o igraču koji je prve nogometne korake napravio u Valenciji, igra na poziciji defenzivnog veznog, a to je upravo ono što Hajduku treba.

Guillamon je svojedobno, u rujnu 2022. godine, imao tržišnu vrijednost od čak 25 milijuna eura. Igrao je sjajno i bio je pozvan u reprezentaciju Španjolske za Svjetsko prvenstvo u Kataru. Zbog tih činjenica javnost je jako iznenađena informacijom da će karijeru nastaviti u HNL-u.

Detalje posla donijela je Marca, koja piše da je Guillamon dogovorio sporazumni raskid ugovora s Valencijom.

- Igrač se od početka priprema nije nalazio u planovima trenera Carlosa Corberana i trenirao je odvojeno od prve momčadi. Nakon raskida, s Hajdukom će potpisati višegodišnji ugovor - kažu iz Marce. 

Dodali su da je za Valenciju njegov odlazak financijski težak potez jer su morali podmiriti značajan dio preostale plaće. Guillamon je imao ugovor s Valencijom do 30. lipnja 2026., a nagađa se da mu je klub isplatio veliku većinu godišnje brutto plaće koja je iznosila oko 4 milijuna eura. Španjolac se odlučio za Hajduk na Rakitićev nagovor jer proslavljeni vatreni ima puno kontakta po cijeloj Španjolskoj i La Ligi. 

Livaja završio na klupi, a Jeličić mu poručuje: 'Treba kontrolirati ego i zaštititi svoje igrače'
Ključne riječi
Valencia HNL Hugo Guillamon Hajduk

