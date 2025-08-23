Detalji Hajdukove senzacije: Reprezentativac koji je vrijedio 25 milijuna eura dolazi na Poljud

Hrvatskim medijskim prostorom odjeknula je vijest da bi u Hajduk trebao doći Hugo Guillamon, veznjak Valencije i igrač koji je bio u kadru reprezentacije Španjolske na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. Radi se o igraču koji je prve nogometne korake napravio u Valenciji, igra na poziciji defenzivnog veznog, a to je upravo ono što Hajduku treba.

Guillamon je svojedobno, u rujnu 2022. godine, imao tržišnu vrijednost od čak 25 milijuna eura. Igrao je sjajno i bio je pozvan u reprezentaciju Španjolske za Svjetsko prvenstvo u Kataru. Zbog tih činjenica javnost je jako iznenađena informacijom da će karijeru nastaviti u HNL-u.

Detalje posla donijela je Marca, koja piše da je Guillamon dogovorio sporazumni raskid ugovora s Valencijom.

- Igrač se od početka priprema nije nalazio u planovima trenera Carlosa Corberana i trenirao je odvojeno od prve momčadi. Nakon raskida, s Hajdukom će potpisati višegodišnji ugovor - kažu iz Marce.

Dodali su da je za Valenciju njegov odlazak financijski težak potez jer su morali podmiriti značajan dio preostale plaće. Guillamon je imao ugovor s Valencijom do 30. lipnja 2026., a nagađa se da mu je klub isplatio veliku većinu godišnje brutto plaće koja je iznosila oko 4 milijuna eura. Španjolac se odlučio za Hajduk na Rakitićev nagovor jer proslavljeni vatreni ima puno kontakta po cijeloj Španjolskoj i La Ligi.