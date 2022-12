Deschamps nakon eliminiranja Engleza: Ima nešto u stanju uma; Southgate: Odlučili su detalji

Francuska nogometna reprezentacija nastavila je put prema mogućoj obrani naslova svjetskog prvaka plasiravši se u subotu u polufinale Svjetskog prvenstva u Katru pobjedom 2-1 (1-0) protiv reprezentacije Engleske, a za mjesto u finalu će igrati protiv Maroka. Pogotke za Francusku postigli su Aurelien Tchouameni (17) i Olivier Giroud (78), dok je jedini strijelac za Englesku bio Harry Kane (54-11m).

- Ovo je čudesno. Iznimno dobro smo se branili kad smo poveli. Podsjetilo me to na utakmicu s Belgijom 2018. Nažalost, dosuđen je taj kazneni udarac. No, uspjeli smo zaprijetiti u nekoliko prilika pred kraj utakmice. Uvijek moraš vjerovati u pobjedu i Griezmann mi je poslao sjajnu loptu. Toliko sam ponosan. Večeras smo odigrali iznimno veliku utakmicu. Znali smo kakav je potencijal ove mlade engleske generacije. Imaju sve - kazao je Olivier Giroud, strijelac pobjedničkog pogotka za Francusku, dok je izbornik Didier Deschamps dodao:

- Ovo je fantastično. Suočili smo se s odličnom Engleskom, koja je bila na razini kako trkački tako i tehnički. No, mi smo odgovorili, možda smo imali i malo sreće, ali ima nešto i u mentalitetu i stanju uma. Prekrasno je ponovno biti među posljednje četiri reprezentacije, željeli bismo nakratko zaustaviti vrijeme. Ovu večer ćemo sačuvati. Naš sljedeći protivnik Maroko zaslužuje poštovanje, iako vjerojatno nije bio u krugu momčadi koje smo očekivali. Primili su samo jedan gol u pet utakmica tako da ćemo ih ozbiljno shvatiti.

Engleski izbornik Gareth Southgate kazao je sljedeće:

- U konačnici su golovi ono što se broji. Odlučili su detaljčići. Ponosan sam na igru svoje momčadi tijekom turnira. Čestitke Francuskoj, oni znaju kako su bili dijelom velike utakmice. Mislim kako nismo mogli dati više. Došli smo osvojiti naslov, imamo momčad koja je sposobna za to. Harry je bio sjajan za našu momčad, pouzdan u toliko navrata, ne bismo niti bili ovdje da nije bilo njegovih golova. I pobjeđuje se i gubi kao momčad.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - England v France - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 10, 2022 England manager Gareth Southgate before the match REUTERS/Dylan Martinez Photo: Dylan Martinez/REUTERS

Jordan Henderson, vezni igrač Engleske, kazao je kako su dali sve od sebe.

- Razočaralo nas je kad smo gubili 1-0, ali pokazali smo čvrstinu karaktera i nastavili tražiti put do izjednačenja. Ostavili smo sve na terenu, nažalost, ovo nije bila naša večer. Osjećali smo se dobro, izvedbe su nam bile vrlo dobre, doista smo bili usredotočeni i gladni. Znamo koliko je puta Harry pogađao iz jedanaesteraca. On je svjetski napadač i naš kapetan, oporavit će se. No, moramo dati zasluge i Francuskoj, koja je dobra momčad. Ipak, osjećam da smo mi trebali pobijediti - kazao je Henderson.