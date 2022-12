Kako izgleda završnica SP-a? Donosimo raspored polufinala i borbe za medalje

Hrvatska nogometna reprezentacija jedna je od četiri polufinalista Svjetskog prvenstva u Kataru. Uz vatrene, koji su porazili Brazil, dalje su prošli naši idući protivnici Argentina, zatim Maroko i Francuska. Evo kakav je raspored završnice Mundijala na kojem se izabranici Zlatka Dalića nadaju novom velikom podvigu.

Naravno, prvo je pitanje kada će Hrvatska igrati protiv Argentinaca. Slijede nam dva dana odmora, da bismo protiv gaučosa u utorak igrali svoju jedinu utakmicu u večernjem terminu na SP-u. Susret protiv Messija i društva na Lusailu počinje u 20 sati po hrvatskom vremenu.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 10, 2022 Argentina players celebrate after winning the penalty shoot out as Argentina progress to the semi finals REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Vatreni su na putu do četiri najbolje momčadi turnira natjecanje u skupini okončali kao drugoplasirani iza Marokanaca, još jednog sudionika polufinala. Pobijedili su Kanadu (4:1), a bez golova igrali s Marokom i Belgijom. Nakon toga, na jedanaesterce su prvo izbacili Japan, da bi isto tako prošli protiv Brazila.

Argentina je turnir otvorila porazom protiv Saudijske Arabije (2:1), ali okrenula situaciju pobjedama nad Poljskom (2:0), Meksikom (2:0) i Australijom (2:1). Kao i naši nogometaši, Nizozemsku su svladali kao bolji izvođači s bijele točke.

U srijedu će igrati Marokanci i Francuzi. Termin je isti - 20 sati - a stadion na kojem se susreću je Al Bayt.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - England v France - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 10, 2022 France's Aurelien Tchouameni celebrates scoring their first goal with Olivier Giroud and Theo Hernandez REUTERS/Dylan Martinez Photo: Dylan Martinez/REUTERS

Četvrtak i petak, odnosno 15. i 16. prosinca, zatim su slobodni dani, a u subotu od 16 sati gledamo utakmicu za treće mjesto. Veliko finale na rasporedu je u nedjelju u 16 sati.

POLUFINALE

Utorak, 13. prosinca

Hrvatska - Argentina (Lusail Iconic, 20 sati)

Srijeda, 14. prosinca

Francuska - Maroko (Al Bayt, 20 sati)

Četvrtak, 15. prosinca i petak, 16. prosinca

dani bez utakmica

ZAVRŠNICA

Subota, 17. prosinca

gubitnici polufinala - za treće mjesto (Khalifa, 16 sati)

Nedjelja, 18. prosinca

Hrvatska/Argentina - Francuska/Maroko - finale (Lusail Iconic, 16 sati)

