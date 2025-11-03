Naši Portali
NIJE PROMIJENIO MIŠLJENJE

Delija po povratku u Hrvatsku nastavio u istom tonu: 'Pokraden sam, obećane su mi neke snimke'

UFC Paris - Marcin Tybura v Ante Delija
PX Images/ABACA/ABACA
VL
Autor
Večernji.hr
03.11.2025.
u 23:04

Nikada u povijesti nije se dogodilo da je borba nastavljena nakon sudačkog prekida. Dogodilo se prvi put i dogodilo se meni. Realno sam pokraden

Ante Delija poražen je u svom drugom meču u UFC-u od Walda Cortesa-Acoste nakon jedne od najkontroverznijih sudačkaih odluka u novije vrijeme. Najbolji hrvatski MMA borac prvotno je pobijedio tehničkim nokautom, no Acosta se potom požalio kako ga je Delija ubo prstom u oko.

Nakon toga, po mišljenju mnogih, borba je trebala biti prekinuta i proglašena 'no-contestom', ali sudac je nakon petominutnog pregledavanja snimke odlučio kako će se borba nastaviti. Nastavak borbe nije dugo trajao te je Acosta nokautirao 'Hodajuću Nevolju' za 30-ak sekundi i odnio pobjedu te onemogućio hrvatskom borcu da se popne na ljestvici izazivača.

U borbi je prekršen niz pravila, počevši s tim da je meč trebao biti prekinut, Acosta nije trebao dobiti stolac na kojem je sjedio dok se snimka pregledavala te nitko osim službenog liječnika nije smio biti u kavezu. Svoje viđenje cijele situacije danas je po povratku iz SAD-a ponovno dao sam Delija.

VEZANI ČLANCI: 

- Ovo je presedan. Nikada u povijesti nije se dogodilo da je borba nastavljena nakon sudačkog prekida. Dogodilo se prvi put i dogodilo se meni. Realno sam pokraden. Siguran sam da ga nisam ubo u oko, nego ispod oka. On je isfolirao jer je bio iscrpljen. Tražio je predah, osjetio je da sam ga dotaknuo ispod oka i onda je isfolirao ubod u oko. Obećane su mi neke snimke pa ćemo vidjeti. Ja sam siguran da ga nisam ubo u oko - rekao je Duboravčkom vjesniku:

- Nije mi toliko žao poraza, žao mi je što sam nastavio meč, što sam nokautiran i što je to tako loše ispalo. Čovjek koji je četiri minute odmarao, nokautirao me 30 sekundi nakon tog odmora. To je velika posljedica i opasno po zdravlje, nije se smjelo dogoditi - zaključio je.

