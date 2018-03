Davor Šuker je izabran nelegalno! Petorica nisu smjela glasati

Janica je ipak “uklizala” Šukeru! Naime, prema nalazu nadzora Sportske inspekcije Središnjeg državnog ureda za sport, na čijem je čelu Janica Kostelić, Davor Šuker nelegalno je izabran za predsjednika HNS-a na izbornoj skupštini HNS-a održanoj 22. prosinca prošle godine!

U ovom trenutku taj nalaz Sportske inspekcije čini se kao grandiozan trijumf Darija Šimića, nesuđenog Šukerova protukandidata na izborima, koji je u kampanji upozoravao na statutarne propuste u pripremi sjednice Skupštine, no konačan ishod ove “utakmice” još je daleko od rješenja.

Naime, kako piše u posljednjem odlomku ovog nalaza, Sportska inspekcija “zastat će s postupkom inspekcijskog nadzora u Hrvatskom nogometnom savezu do donošenja odluke nadležnog Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba, odnosno Ministarstva uprave”. Dakle, o eventualnoj novoj, ponovljenoj skupštini tek se trebaju očitovati nadležne institucije, jer Središnji državni ured za sport to nije. On putem Sportske inspekcije tek daje mišljenje.

Pogreške u koracima

U čemu je zapravo kvaka i gdje je to Šukerova administracija napravila pogreške u koracima u pripremi sjednice Skupštine? Dakle, u nalazu nadzora Sportske inspekcije piše da je uvidom u zapisnik sa sjednice Skupštine HNS-a održane 22. prosinca utvrđeno da su u svojstvu zastupnika, među ostalim, sudjelovali i Dubravko Galović (ŽNS brodsko-posavski), Stjepan Merkaš (ŽNS krapinsko-zagorski), Ante Vučemilović Šimunović (ŽNS osječko-baranjski), Drago Lucić (ŽNS požeško-slavonski) te Davor Ivić (ŽNS sisačko-moslavački), koji su sve do donošenja odluke o razrješenju Izvršnog odbora istodobno i bili članovi Izvršnog odbora Saveza s aktivnim mandatom. Prema Statutu HNS-a, među ostalim, propisano je i da član Izvršnog odbora ne može biti zastupnik u Skupštini Saveza.

Sportska inspekcija citira i Poslovnik o radu Skupštine koji je bio na snazi u vrijeme održavanja sjednice Skupštine 22. prosinca 2017. i upozorava: Propisano je kako zastupnici u Skupštini Saveza, predstavnici županijskih nogometnih saveza i drugih članova Saveza, stječu prava i obveze zastupnika u Skupštini Saveza verifikacijom njihovih mandata.

Izvršenom usporedbom sastava Skupštine u mandatu 2014.-2018. koja je brojila 49 članova i novog sastava Skupštine koja broji 59 zastupnika utvrđeno je kako je od ukupnog broja zastupnika novog sastava Skupštine njih 18 koji su ujedno i zastupnici sastava Skupštine u mandatu 2014.-2018. te, kad bi se uzelo da su oni u trenutku izglasavanja odluka bili u mandatu i imali pravo odlučivanja, za donošenje odluka nije bilo potrebnog kvoruma. Iz toga bi se moglo zaključiti da su odluke na Skupštini HNS-a donijeli novoimenovani zastupnici kojima mandati još nisu bili verificirani te da oni nisu imali pravo donošenja odluka, među ostalim izbora predsjednika i članova IO.

Sve odluke poništiti

Što o ovom nalazu inspekcije kaže Dario Šimić, kojemu rigidni Statut HNS-a nije omogućio kandidaturu za predsjednika?

– Iz nalaza Sportske inspekcije jasno proizlazi da mandati nisu pravovaljano verificirani, da izborna Skupština nije zakonito provedena, da su neki od delegata bile osobe koje po zakonu, ali i aktima samog HNS-a nisu mogle biti delegati, da su sve odluke, među ostalim i odluke o izborima predsjednika i Izvršnog odbora nezakonite te bi ih valjalo poništiti. Sve je to dokaz da HNS opet nije postupio po zakonu, ali još gore i po vlastitim pravilima te je nalaz Sportske inspekcije jasan dokaz nezakonitosti, netransparentnosti i nedemokratičnosti – kazao nam je Šimić.