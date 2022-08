Darko Butorović: Vitoria nije loša momčad. Hajduk ne smije čuvati rezultat

Darko Butorović bio je dio trofejne Hajdukove generacije s kojom je devedesetih godina igrao i Ligu prvaka. Zabijao je i Anderlechtu. Dvaput je sa splitskom momčadi osvojio naslov prvaka, uzeo također dva Kupa i dva Superkupa. A sredinom devedesetih prešao je u Porto s kojim je također bio dvostruki prvak Portugala. Nakon angažmana u NK Splitu na funkciji šefa škole, Butorović je zadnjih nekoliko godina po strani. Posvećen privatnom biznisu, s Uefinom Pro-licencijom u ruci, strpljivo čeka povratak u trenerske vode.



Je li vas iznenadila Hajdukova izvedba u prvoj utakmici protiv Vitorije?

- Nije me iznenadila. U početku je Hajduk bio suzdržan, malo ih je sputao taj primljeni pogodak. No, pokazali su karakter nakon što su se vratili nakon zaostatka i riješili utakmicu u svoju korist. Publika ih je pogurala, a nakon što su vidjeli da mogu i da je to njihov dan, pobjeda je bila logičan ishod. Vitoria nije loša momčad i ako se Hajduk tako ne postavi u uzvratu, nema prolaska. Ne smiju misliti da je ovo rezultat kojeg treba čuvati. Treba igrati pošteno, otvoreno, na pobjedu i onda nema straha - počeo je Butorović.

Puno nas je očekivalo Portugalce dominantnije u posjedu?

- Možda su malo bili i iznenađeni ozračjem na Poljudu, a vjerojatno su i mislili da je Hajduk lošiji. A kada su vidjeli tu publiku, sve je otišlo na drugu stranu. Dugo sam igrao u Portugalu, to su momčadi koje imaju dosta Brazilaca, igraju prljavo, dobri su tehničari. Imaju i oni svoje navijače i sigurno neće biti jednostavno. Bitan je prolaz, momčad se ne smije opustiti.

Dakle, bit će to bitno drugačija Vitorija u uzvratu pred svojim navijačima?

- Sigurno hoće. Oni nemaju što izgubiti. Moraju jurišati, a Hajduk će u početku sigurno biti malo suzdržaniji i tražit će svoje prilike iz kontranapada. Ako nešto kapitaliziraju, sve će biti riješeno.

Može li domaće navijačko ozračje pogurati Portugalce kao što to čini Torcida Hajduku?

- Ne može. Ovo što radi torcida, to je neponovljivo. Portugalski navijači su dobri, no nemaju naš dalmatinski mentalitet. S Torcidom se ništa ne može usporediti.

Što je Hajdukova najveća snaga?

- Hajduk je zadnjih nekoliko godina počeo slagati momčad. Vidi se da su blizu Dinamu i čini mi se da je sada pravi trenutak za napraviti nešto u prvenstvu i u Europi. Sazreli su s Markom Livajom, Kalinićem u napadu i na vratima, u veznom redu s dobrim s Krovinovićem, Melnjakom koji ulazi iz drugog plana...

Jesmo li u prvoj utakmici vidjeli nešto više osim te individualne kvalitete u napadu?

- Cijela momčad izgledala je kompaktno i iza sebe imaju dobru sezonu. Zbog toga imaju samopouzdanje. Momčad se nije raspala i nije puno igrača otišlo.

Trebat će i zrelost iz prve utakmice?

- Baš to se naziralo u prvoj utakmici. Ne treba razmišljati o protivniku koji dolazi iza ove utakmice. Najprije treba dobiti Vitoriju, a poslije neka dođe Villarreal. Hajduk na Poljudu može dobiti svakoga. To dobro znam jer sam odigrao 250 utakmica za Hajduk. Bilo je tu velikih utakmica poput one protiv Ajaxa, Mallorce, Anderlechta... Uz pomoć Torcide sve je moguće. Bilo bi lijepo da Hajduk uđe u skupinu i da navijači napokon uživaju.

Samo da Livaja bude pravi, najčešća je mantra kada se pričao ovoj momčadi Hajduka?

- Ma tu je sve jasno. Riješio je puno utakmica svojom individualnom kvalitetom i ovoj momčadi daje posebnu dimenziju, sigurnost. On zadrži loptu, zabije, čini razliku... I trener Valdas Dambrauskas napravio je dobar posao. Sve je to lijepo, no Hajduku trebaju prvenstva, trofeji. To je veliki klub koji se mora što prije vratiti na stare staze. Nešto slično kao što smo i mi igrali u ono doba četvrtfinala Lige prvaka. Hajduk tome treba težiti. Ja stalno pratim zbivanja oko kluba. Malo sam sada više skoncentriran na turističku sezonu na Braču, no upućen sam u sve važnije stvari oko Hajduka... - ističe Butorović.

Dakle, mislite da je Hajduk na dobrom putu?

- Ma sigurno. Napravljen je pomak i sada samo treba ustrajati u tome i rasti.

Također intenzivno prati portugalski nogomet.

- Njihova reprezentacija govori dovoljno o nogometnom potencijalu države. Cristiano Ronaldo napravio je nemjerljiv pomak za njihov nogomet. Liga im je prepuna iznimno kvalitetnih Brazilaca. Iz najboljih momčadi poput Porta takvi se igrači prodaju u milijunskim iznosima. Nije njihova liga samo Porto, Benfica ili Sporting... Svaka momčad ima nešto svoje - zaključio je Butorović.