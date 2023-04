'Putin je pokeraš koji blefira i stalno povisuje ulog, no neće moći preživjeti oslobađanje Ukrajine'

Osim o šahu, najveći šahist svih vremena strastveno govori i o politici, a tema za koju je naročito zainteresiran jest ruska agresija na Ukrajinu. Gari Kasparov (59) jedan je od najpoznatijih ruskih disidenata s boravištem u New Yorku i Podstrani kod Splita koji pažljivo bira svoje destinacije jer svu svoju popularnost upogonio je u borbi protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovih istomišljenika.



Ovom prilikom šah i turnir koji je on doveo u Zagreb (Grand Chess Tour) ostavili smo po strani kako bismo vam prezentirali što više njegovih političkih misli koje ga čine jednim od najjačih antiputinovskih aktivista u svijetu. Osim toga, on je jedan od rijetkih koji je sve ovo što se događa s Ukrajinom predvidio. Pisao je o tome u svojoj knjizi “Zima dolazi” tiskanoj 2015. godine pa nas je zanimalo i kako, 13 mjeseci nakon početka rata, predviđa razvoj događaja. Moram vas korigirati, agresija je počela prije devet godina. Mi ovdje govorimo o potpunoj invaziji, a agresija je počela aneksijom Krima 2014. godine. Prošle godine počeo je rat kakav Europa nije vidjela od Drugog svjetskog rata. To je apsolutno neisprovocirana agresija, genocidni rat i to sam predvidio jer sam slušao Putinovu propagandnu mašineriju koja je pripremala Ruse za ovu invaziju. Nisam imao dvojbi hoće li on prijeći sve crvene crte uz vrlo bojažljivo praćenje slobodnog svijeta. Samo je jedna dobra strana ishoda ovog rata, a to je puna vojna pobjeda Ukrajine koja će uključiti oslobađanje svih ukrajinskih teritorija sve do Sevastopolja. Također, to mora sadržavati i ratnu odštetu za enormnu štetu koja je uzrokovana ovom agresijom. Vjerujem i da Rusiji treba biti nametnut, prije no što joj budu skinute međunarodne sankcije, Međunarodni sud za ratne zločine. Svi kriminalci moraju biti privedeni pravdi. U suprotnom će europske vrijednosti biti izdane.