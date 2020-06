Dani Olmo zabio svoj prvi gol u Bundesligi! Pogledajte majstoriju Španjolca

U 29. kolu njemačke Bundeslige Koln je ugostio RB Leipzig za koji je od prve minute krenuo bivši igrač Dinama Dani Olmo.

Španjolac je postigao i prvijenac u Bundesligi u 57. minuti za 4:2 vodstvo svoje momčadi.

Olmu je ovo sedmi nastup za Leipzig, a sada je konačno opravdao povjerenje trenera Nagelsmanna i pokazao zašto su ga Nijemci skupo platili na zimu.

Dani Olmo's first goal in the Bundesliga. pic.twitter.com/59tagLgJlO